45.1 % نمو مبايعات دبي العقارية في أبريل إلى 32 مليار درهم

المصدر: دبي ـ البيان

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كشفت «بروبرتي فايندر»؛ بوابة التكنولوجيا العقارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن أبرز الاتجاهات التي هيمنت على سوق دبي العقاري في أبريل الماضي، الذي شهد طفرة كبيرة أسفر عنها زيادة ملحوظة في معاملات البيع المسجلة بنسبة 45.11% على أساس سنوي، محققة 11,607 معاملات مقابل 7,999 في أبريل من عام 2023. كما سجلت قيمة المعاملات ارتفاعاً مهماً لتصل إلى 32 مليار درهم.

وأشارت البيانات الخاصة بـ«بروبرتي فايندر» إلى أن 58% من المهتمين بشراء العقارات في أبريل بحثوا عن شقق سكنية، بينما ركز 42% على امتلاك الفلل/ المنازل المستقلة (تاون هاوس). بالمقابل، بحث 79% من المستأجرين عن شقق، فيما تركز اهتمام 21% على استئجار الفلل أو الـالتاون هاوس، في مؤشر واضح على ارتفاع الطلب على الشقق مقارنة بالأشهر السابقة، حيث استحوذت الفلل على اهتمام أكبر.

وأظهر الطلب على الفلل، على غرار الأشهر السابقة، اهتماماً متزايداً بالوحدات المكونة من ثلاث غرف نوم، بينما بحث 37% عن خيارات الإيجار للوحدات المكونة من أربع غرف نوم أو أكبر. أما الباحثون عن تملك الفلل فقد اتجه 41% منهم نحو وحدات مكونة من ثلاث غرف نوم، بينما بحث 45% عن خيارات مكونة من أربع غرف نوم أو أكبر.

الوحدات السكنية المفروشة

كشفت بيانات «بروبرتي فايندر» أن نحو 64% من المستأجرين بحثوا عن شقق مفروشة جاهزة، بينما اهتم 33% بخيارات غير مفروشة. في المقابل، فضل 55% من الباحثين عن الفلل/ تاون هاوس الوحدات غير المفروشة واتجه 44% نحو الخيارات المفروشة.

وبحث حوالي 36% من المستأجرين عن شقق سكنية بغرفة نوم واحدة، و32% عن شقق مكونة من غرفتي نوم، و21% عن شقق استوديو. بينما اهتم 33% من المستثمرين أو الراغبين بامتلاك وحدتهم الخاصة بالبحث عن شقق بغرفة نوم واحدة، وفضل 36% الشقق المكونة من غرفتي نوم و14% بحثوا عن استوديوهات.

المناطق الجديدة

وأظهرت عمليات البحث لامتلاك الفلل زيادة الاهتمام بمناطق «دبي الجنوب» (دبي وورلد سنترال)، وكذلك «دبي هيلز استيت» و«نخلة جميرا» و«المرابع العربية»، و«الفرجان». بينما ظلت مناطق «دبي مارينا»، و«وسط مدينة دبي» و«قرية جميرا الدائرية» و«الخليج التجاري» و«نخلة جميرا» محل اهتمام الباحثين عن تملك الشقق. أما أهم المناطق التي استحوذت على اهتمام مستأجري الشقق فقد شملت «دبي مارينا» و«قرية جميرا الدائرية» و«وسط مدينة دبي» و«الخليج التجاري» و«ديرة». في حين حظيت مناطق «دبي هيلز استيت» و«داماك هيلز 2» و«جميرا» و«البرشاء» و«دبي لاند» باهتمام كبير من قبل الباحثين عن استئجار الفلل/ تاون هاوس.

سوق العقارات الجاهزة وعلى الخارطة

وسجل حجم مبايعات في قطاع الوحدات العقارية الجاهزة زيادة بلغت نحو 6.45% على أساس سنوي، مع تسجيل أكثر من 4,404 معاملات، بينما وصلت قيمة هذه المبايعات إلى 18.1 مليار درهم. كما واصلت معاملات البيع على الخارطة نموها المطرد مع توقعات المستثمرين بتحقيقها عائدات جيدة، حيث ارتفعت نحو 86.51% على أساس سنوي، بإجمالي 7,203 معاملات، وزيادة في القيمة بنسبة 77.09% على أساس سنوي، مسجلة حوالي 13.9 مليار درهم، بالمقارنة مع 7.8 مليار درهم في أبريل من العام 2023.

وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات، «بروبرتي فايندر»: من المشجع رؤية هذا الاهتمام المتزايد بالعقارات على الخارطة، والتي تتيح للمستثمرين خيارات متنوعة وفرصاً سانحة لتحقيق عائدات مستقبلية ممتازة. وقد جاءت التغييرات التنظيمية الأخيرة، مثل الحاجة للحصول على تصريح للإعلان عن العقار، لتعزز من التأثير الإيجابي على جودة العروض المتاحة. كما أن استقرار سوق العقارات يبدو واضحاً على الرغم من التغيرات المستمرة في الطلب. وتشير توقعاتنا إلى استمرار الحيوية والنمو للسوق العقاري عقب صدور العديد من الإعلانات مثل نقل بعض العمليات من مطار دبي الدولي إلى مطار آل مكتوم الدولي، مما يسهم في تنامي الطلب على المناطق الصاعدة.

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