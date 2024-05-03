2.28 مليار مبيعات 1199 صفقة عقارات فندقية بدبي في الربع الأول

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتربع دبي على عرش الوجهات السياحية الرائدة عالمياً، حيث تزخر بالفخامة والتنوع والابتكار في قطاع الضيافة. وفي السنوات الأخيرة، شهدت العقارات الفندقية إقبالاً متزايداً، ما يجسّد التطور المتسارع لهذا القطاع الحيوي. وتظهر أرقام دائرة الأراضي والأملاك بدبي أن القطاع شهد خلال الربع الأول من العام الجاري 1199 صفقة بيع لعقارات فندقية بقيمة إجمالية بلغت 2.28 مليار درهم.

وتضمنت مبيعات العقارات الفندقية خلال أول 3 أشهر 668 صفقة بيع لشقق فندقية بقيمة 1.73 مليار درهم، شملت 238 صفقة بيع لشقق على الخريطة، بقيمة 336 مليون درهم، إضافة إلى 430 صفقة بيع لشقق فندقية جاهزة، بقيمة 1.39 مليار درهم. وتم تسجيل 531 صفقة بيع لغرف فندقية، بقيمة 544.6 مليون درهم، شملت 333 صفقة بيع على الخريطة لغرف فندقية في منشآت تحت الإنشاء بقيمة 317.3 مليون درهم، إضافة إلى 198 صفقة بيع لغرف فندقية جاهزة، بقيمة 227.2 مليون درهم.

المناطق الأكثر طلباً

وحلت منطقة برج خليفة في المرتبة الأولى، مستحوذة على الحصة الأكبر من مبيعات الشقق الفندقية في دبي، خلال هذه الفترة، حيث سجلت 166 صفقة بيع، بقيمة 868 مليون درهم، تلتها منطقة دبي كريك هاربور بـ 46 صفقات، بقيمة 165.7 مليون درهم، وجاءت منطقة الصفوح غاردنز في المرتبة الثالثة بـ58 صفقة، بقيمة 133 مليون درهم.

أغلى الصفقات

ويبدو كما هو واضح أن الطلبات على الإقامة والاستثمار في هذه الوحدات الفاخرة والمريحة تتصاعد، حيث يجمع الزائر هنا بين سحر الفنادق والراحة المنزلية، وبيعت أغلى شقة فندقية خلال الربع الأول من العام 2024 بقيمة 55 مليون درهم في منطقة مرسى العرب بحسب بيانات الدائرة، وتتكون الشقة من 3 غرف وصالة وتبلغ مساحتها 250 متر مربع.

ويعكس استمرار هذا الإقبال المتواصل على العقارات الفندقية في دبي يعكس ليس فقط التطور الاقتصادي والسياحي للمدينة، بل يبرز أيضاً تفوقها في تلبية متطلبات وتطلعات السائحين من مختلف أنحاء العالم.

وبيعت ثاني أغلى شقة فندقية في منطقة جميرا بيتش ريزيدينس بقيمة 26 مليون درهم ضمن مشروع جميرا غيت وتتكون الشقة من 4 غرف وصالة وتمتد على مساحة 335 متراً مربعاً، فيما بيعت ثالث أغلى شقة في منطقة برج خليفة 21 مليون درهم وتتكون من 4 غرف وصالة وتمتد على مساحة 329 متراً مربعاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز