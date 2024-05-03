«راكز» تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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استعرض فريق هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» أهم المزايا الاستراتيجية للاستثمار في إمارة رأس الخيمة، وذلك أثناء مشاركته في فعالية تجارية بولاية جايبور الهندية.

حضر الفعالية مجموعة من ممثلي الجهات الرسمية العاملة في رأس الخيمة الذين شاركوا في حلقات نقاشية خلال الفعالية التي نظمها المجلس الإماراتي الهندي للشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند.

وشهدت الفعالية بحث أكثر من 30 شركة هندية من مختلف القطاعات مع فريق راكز سبل الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. وقال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: سررنا بالنقاش المثمر مع روّاد الأعمال والشركات الصناعية الهندية البارزة، حيث عززت هذه النقاشات سبل التعاون المستقبلي في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، وتلتزم راكز باستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز المشهد الاقتصادي لإمارة رأس الخيمة عن طريق ترسيخ موقعها الاستراتيجي والذي يعد بوابة للوصول إلى الأسواق العالمية. وتحتضن راكز في الوقت الراهن ما يزيد على 5300 شركة هندية من إجمالي 23 ألف شركة ضمن مجتمع أعمالها.

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