تذاكر الفعاليات بدبي عبر المنصات المعتمدة

المصدر: (دبي - البيان)

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شددت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، على ضرورة استخدام المواقع الإلكترونية والمنصات المعتمدة لشراء التذاكر لحضور الفعاليات في دبي.

وأوضحت أنه يمكن للجمهور الاطلاع على قائمة الحفلات والأحداث التي يتضمنها «جدول فعاليات دبي»، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة، والذي يخضع لإدارة المؤسسة، ويشتمل على أكثر من 1200 فعالية ومهرجان يتم تنظيمها على مدار العام، بما يتيح الفرصة لهم للتحقق من المعلومات المتعلقة بمختلف الفعاليات.

ويتوجب على جميع منظمي الفعاليات الراغبين ببيع تذاكر أن يكون لديهم تصريح ساري المفعول لإقامة فعاليات بتذاكر. كما يتعين على كل شركة متخصصة بهذا المجال وترغب ببيع تذاكر أن تكون مدرجة ضمن نظام التذاكر التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عبر واجهة برمجة التطبيقات (API).

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