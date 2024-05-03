نمو ومرونة استثنائية للإنشاءات بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة «جيه إل إل»، في تقريرها الجديد «دليل تكلفة تجهيز المساحات المكتبية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للعام 2024»، عن تحقيق قطاع الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا معدلات نمو إيجابية ومرونة استثنائية، رغم الارتفاع الملحوظ في تكاليف تجهيز المساحات المكتبية في الأسواق العالمية، الذي لم يتجاوز 3 % على أساس سنوي في جميع أنحاء المنطقة.

ومع تصاعد نمو الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية العملاقة في منطقة الشرق الأوسط، يتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات نمواً ملحوظاً اعتباراً من العام 2025، الأمر الذي سينعكس على زيادة في حجم الطلب والإنفاق على البنى التحتية في المنطقة بشكل عام خلال السنوات المقبلة.

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