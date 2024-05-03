18 % نمو المشتركين في «أنغامي»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أصدرت شركة أنغامي، منصة بث الموسيقى والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المدرجة في بورصة ناسداك)، تقريرها السنوي للسنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2023؛ كما أعلنت عن نتائجها المالية الأولية غير المُدققة للربع الأول من عام 2024، المنتهي في 31 مارس 2024.

وخلال الربع الأول من عام 2024، ارتفع عدد المشتركين في الخدمة المدفوعة المتميزة بنسبة 18% ليصل إلى 1.87 مليون. كما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 8%، وشهد هامش الربح الإجمالي تحسناً من 20% إلى 26%. وصل عدد المشتركين في الخدمة المدفوعة المتميزة إلى 1.87 مليون بحلول 31 مارس 2024، بزيادة 18% مقارنة بـ31 مارس 2023.

ومع تحسين تكلفة المبيعات، من خلال إعادة التفاوض في شروط عدد من اتفاقيات المحتوى الموسيقي الرئيسة، شهدت الشركة تحسناً في تقليل نسبة الخسائر التشغيلية من 5.4 ملايين دولار إلى 2.7 مليون دولار، ما يعكس التقدم المحرز نحو تحقيق الربحية.

وقال إيلي حبيب، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أنغامي: «لقد كان عام 2023 عاماً تحولياً لشركة أنغامي. فقد قمنا بإعادة تنظيم استراتيجية أعمالنا لتعزيز الهوامش والربحية وعمدنا إلى توسيع خدماتنا في المنطقة. نتوقع تسجيل نمو كبير محتمل في الإيرادات بعد صفقة OSN+». وقد أدّت التحديات والعراقيل التي واجهتها الشركة في 2023 إلى تأخير الفرص الاستراتيجية حتى عام 2024. وتأثر الأداء المالي لشركة أنغامي في عام 2023 بشكل مباشر نتيجة انخفاض قيمة العملة المصرية.

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