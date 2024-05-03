حصة لـ«بروكفيلد» في منصة عقارات لـ«الخليج للاستثمار الإسلامي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة بروكفيلد لإدارة الأصول المالية، من خلال أحد صناديقها الخاصة بالعقارات، استحواذها على حصة مسيطرة في منصة العقارات اللوجستية التابعة لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي. تمثل المحفظة، التي تبلغ مساحتها 1.5 مليون قدم مربع من المستودعات عالية الجودة في دولة الإمارات، دخول شركة بروكفيلد إلى قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة. تسعى شركة بروكفيلد إلى المزيد من الاستثمارات والتوسع من خلال الاستحواذ وتطوير أصول عقارية لوجستية عالية الجودة.

وتمتلك وتدير شركة بروكفيلد لإدارة الأصول، بشراكة مع شركائها، 3 ملايين قدم مربع من العقارات التجارية في المنطقة، بما في ذلك «آي سي دي بروكفيلد بليس»، عنوان الحياة العصرية والأعمال الأرقى في المنطقة. يمتدّ المجال اللوجستي لشركة بروكفيلد على مساحة 80 مليون قدم مربع.

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