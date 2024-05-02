«طيران أبوظبي» تكمل الاستحواذ على حصص بـ«الاتحاد للطيران الهندسية» و«آمرك» و«جال» مقابل إصدار أسهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة طيران أبوظبي، المزود لخدمات الطيران والمدرجة في سوق أبوظبي، اكتمال صفقة الاستحواذ على حصص في شركات «الاتحاد للطيران الهندسية»، والمركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة (آمرك)، وشركة «جلوبال إيروسبيس لوجيستكس» (جال)، من شركة تابعة ومملوكة بالكامل لـ«القابضة» (ADQ)، مقابل إصدار أسهم في شركة طيران أبوظبي.

وستسهم الصفقة في إنشاء مجموعة شركات طيران تنافسية ومتكاملة، وتمتلك قدرات قوية في مجالات الصيانة والإصلاح، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد، والخدمات الهندسية المتقدمة.

وتعد شركة طيران أبوظبي مزوداً رائداً لخدمات الطيران، حيث تمتلك وتشغل أسطولاً مكوناً من 62 طائرة تلبي الاحتياجات المتنامية لنقل كبار الشخصيات، وعمليات البحث والإنقاذ، ورش المحاصيل الزراعية، وتقديم الدعم لضحايا الزلازل، وعمليات إطفاء الحرائق في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى، كما تتمتع الشركة بسجل حافل في دعم الشركات العاملة في قطاع النفط بمنطقة الشرق الأوسط خاصة والعالم بشكل عام، من خلال أكثر من مليون ساعة طيران، خلال العقود الخمسة الماضية.

وبعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية المعنية، تم نقل 100% من أسهم شركة «الاتحاد للطيران الهندسية»، و100% من أسهم شركة «آمرك»، و50% من أسهم شركة «جال»، إلى شركة طيران أبوظبي. في المقابل سيتم إصدار سندات إلزامية قابلة للتحويل تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات درهم، حيث ستكون هذه السندات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية في رأس مال شركة طيران أبوظبي.

وسيسهم نقل الشركات الثلاث إلى محفظة شركة طيران أبوظبي في إضافة مجموعة واسعة من الخدمات ذات القيمة المضافة، وسيؤدي اكتمال صفقة الاستحواذ إلى إنشاء كيان وطني جديد، يضم أكثر من 9500 موظف، وتقدم مجموعة واسعة وشاملة من الخدمات لقطاع الطيران، والتي ستستفيد من تنامي الطلب على هذا النوع من الخدمات في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

وقال نادر الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي: «يعزز نجاح صفقة الاستحواذ من الميزات التنافسية للشركة، ويسهم في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي رائد في قطاع الطيران، وتسهم هذه العملية في تأسيس كيان جديد بمستوى إقليمي وعالمي، يدعم قدرات شركة طيران أبوظبي في خدمات صيانة وإصلاح الطائرات، ويعزز فرص الشركة لتحقيق المزيد من التوسع والنمو، ونتطلع لمواصلة التقدم والتميز لتلبية متطلبات واحتياجات عملائنا».

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