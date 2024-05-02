«القابضة» تطرح أول سنداتها بقيمة 2.5 مليار دولار في بورصة لندن

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، إصدار أول سنداتها بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي في بورصة لندن. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الشركة لتنويع مصادر التمويل ودعم أجندتها للنمو الاستراتيجي.

وساهمت ظروف السوق المواتية وزيادة إقبال المستثمرين على إصدارات السندات عالية الجودة في الأسواق الناشئة في زيادة الطلب على الاكتتاب بأكثر من 4.4 مرات من الحجم المطلوب، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 11 مليار دولار أمريكي.

وعند التسعير، بلغت قيمة السندات لأجل 5 سنوات، 1.25 مليار دولار أمريكي وبمعدل عائد سنوي قدره 5.498%، في حين بلغت قيمة السندات لأجل 10 سنوات 1.25 مليار دولار أمريكي بمعدل عائد سنوي قدره 5.5565%.

وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من مختلف فئات المستثمرين من الشركات من جهات استثمارية رئيسية في آسيا، والولايات المتحدة، والشرق الأوسط، والمملكة المتحدة، وأوروبا. وستسهم عائدات الطرح في تعزيز نمو رأس المال ودعم استثمارات المبادرات الاستراتيجية للشركة وتحقيق أهدافها، إضافة إلى التوسع في القطاعات الرئيسية والمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

وقال معالي محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «القابضة» (ADQ)،:«يمثل الإقبال الكبير من المستثمرين على إصدار أول سنداتنا دليلاً واضحاً على تصنيفنا الائتماني القوي الذي يستفيد بدوره من استقرار اقتصاد أبوظبي ومرونته. كما يعكس ثقتهم بالأسواق المالية في أبوظبي وبآفاق النمو الواعدة التي تتمتع بها»القابضة«(ADQ) والتي تستند إلى جهودنا المستمرة لتوفير أهم المنتجات والخدمات في القطاعات الرئيسية لسكان أبوظبي وخارجها».

وقال ماركوس دي كوادروس، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «القابضة» (ADQ):«يعكس نجاح الإصدار وفق برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الإقبال اللافت للمستثمرين والبيئة الاستثمارية المشجعة في السوق، حيث زاد الطلب على السندات الحجم المطلوب بأكثر من 4.4 أضعاف و.سيتيح لنا برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل في المستقبل إمكانية الاستفادة من أسواق الدخل الثابت باعتبارها خياراً مثالياً لتمويل استثماراتنا على المدى البعيد والمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي».

واعتباراً من 31 ديسمبر 2023، بلغ إجمالي أصول «القابضة» 196 مليار دولار. وتمتلك الشركة حصصاً في أكثر من 25 شركة تابعة مقسّمة ضمن 7 قطاعات اقتصادية رئيسية، ويشمل ذلك العديد من أصول البنية التحتية الحيوية في قطاعات المرافق والنقل والرعاية الصحية والزراعة والعقارات. و«القابضة» (ADQ) حاصلة على التصنيف الائتماني AA2 من وكالة «موديز» والتصنيف الائتماني AA من وكالة «فيتش»، مع نظرة مستقرة.

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