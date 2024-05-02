دبي للسلع المتعددة: 20% نمو عدد الشركات المسجلة من كوريا الجنوبية العام الجاري

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة نمو عدد الشركات الكورية المسجلة بأكثر من 20% خلال العام الجاري. وجاء الإعلان عقب زيارة المركز الناجحة إلى العاصمة سيؤول، وهي جزء من جولته الترويجية الدولية «وُجد من أجل التجارة»، حيث سلط المركز خلالها الضوء على المزايا العديدة لممارسة الأعمال التجارية في إمارة دبي، كما عقد المركز اجتماعات رفيعة المستوى مع شركتي التكنولوجيا العملاقتين كاكاو ونافير لاستكشاف سبل التعاون المتبادل.

كما جاء هذا النمو تتويجاً لجهود مركز دبي للسلع المتعددة المبذولة، من خلال تكثيف تركيزه على سوق كوريا الجنوبية خلال العام 2023. وشمل ذلك تنظيم جولات ترويجية مكثفة في سيئول وغيونغي وإبرام شراكات استراتيجية مع لاعبين رئيسيين في المنطقة مثل جمعية تعزيز صناعة البلوك تشين الكورية (KBIPA) ومدينة سونغنام، بهدف تعزيز القطاع الدولي لتقنيات الجيل الثالث من شبكة الويب (Web3)، كما تم الإعلان عن اتفاقية أخرى مهمة بين مركز دبي للسلع المتعددة والمؤسسة الكورية لتنمية الشركات الناشئة وريادة الأعمال (KISED)، وتحديداً في شهر فبراير الماضي، بهدف دعم نمو الشركات الناشئة دولياً.

وهدفت الزيارة الأخيرة إلى سيئول إلى تأسيس علاقات تجارية واقتصادية جديدة، إثر التوسع الكبير للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين دولتي الإمارات وكوريا الجنوبية خلال السنوات الأخيرة. وفي أواخر عام 2023 تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي. وفي نفس العام تم إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكوريا. وبمجرد دخول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ تشير التقديرات إلى أنها ستلغي 90% من التعريفات الجمركية بين البلدين، مما يخلق ممراً تجارياً جديداً نابضاً بالحياة. ويدرك مركز دبي للسلع المتعددة أن كوريا الجنوبية تعد سوقاً استراتيجياً بارزاً، نظراً لتقدم صناعة التكنولوجيا في البلاد، ويضم المركز حالياً 94 شركة مسجلة من كوريا الجنوبية، مما يجعله مقراً لنحو نصف عدد الشركات الكورية بدولة الإمارات.

وقام الوفد الممثل لمركز دبي للسلع المتعددة بتعريف أكثر من 130 من قادة الأعمال والمسؤولين التنفيذيين الكوريين على إمكانات دبي وآفاق الفرص المتاحة في الإمارة، بما في ذلك سهولة ممارسة الأعمال والوصول إلى بعض أسرع الأسواق نمواً في العالم عبر إمارة دبي، مما يعد فرصة رائعة للشركات الكورية، التي تطمح إلى توسيع نطاق حضورها دولياً انطلاقاً من دبي، ومركز دبي للسلع المتعددة.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يضم المركز اليوم ما يقرب من 100 شركة مسجلة من كوريا الجنوبية، مما يمثل نحو نصف الشركات الكورية في الإمارات، وهذا يعكس توجهننا الاستراتيجي على تنمية علاقاتنا التجارية وتعزيز التجارة والاستثمار مع السوق الكورية. بفضل العلاقات المتنامية بين كوريا الجنوبية والإمارات، وانطلاقاً من ببنيتنا التحتية المتميزة وشراكاتنا الصناعية وأنظمتنا الداعمة للشركات والأعمال، فنحن واثقون أنه بمقدورنا مواصلة دورنا الريادي في جذب المزيد من الشركات الكورية إلى إمارة دبي عبر قطاعات الجيل الثالث من شبكة الويب (Web3) والكريبتو والألعاب والمزيد».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز