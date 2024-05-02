80 مليون درهم صافي ربح بنك الشارقة في الربع الأول

المصدر: الشارقة - البيان

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حقق بنك الشارقة بداية قوية لعام 2024، حيث كشفت نتائج الربع الأول زيادة كبيرة في صافي أرباح الفترة ليصل إلى 80 مليون درهم، وتظهر نتائج الربع الأول تحسناً ملحوظاً نتيجة الزيادة في صافي إيرادات الفوائد، والإيرادات التشغيلية، وانخفاض تكاليف التشغيل.

يعكس هذا الأداء القوي التزام البنك بالحفاظ على نهج منظم للتمويل والإقراض والفعالية التشغيلية، حيث يمتلك سيولة مريحة مع قاعدة ودائع عملاء بلغت 26 مليار درهم (31 ديسمبر 2023 كانت 26.3 مليار درهم)، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 85.82%، كما يتمتع البنك برسملة قوية مع نسبة رأس المال تبلغ 14.33%، كما بلغت الشريحة الأولى من رأس المال ونسبة الأسهم العادية في الشريحة الأولى لرأس المال 13.14%. ويعكس هذا الأداء المالي السليم أسس الأعمال القوية للبنك إلى جانب الممارسات الرشيدة لإدارة المخاطر.

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة: «يؤكد أداؤنا القوي في الربع الأول التزامنا بتوفير قيمة مستدامة طويلة الأجل لعملائنا ومجتمعاتنا ومساهمينا، وعلى الرغم من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، يستمر الاقتصاد الإماراتي في الازدهار، مما يتيح فرصا للنمو. ويتمتع بنك الشارقة بوضع جيد للاستفادة من هذا الزخم، ويدعمه في ذلك فريق القيادة الجديد الذي يركز على النمو، وتوفير مصادر إيرادات جديدة، ويشكل أداء الربع الأول دليلاً ملموساً على فعالية استراتيجيتنا الجديدة، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة إن شاء الله».

وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: «سعداء للغاية بالنتائج المتميزة، التي حققناها في الربع الأول من هذا العام، ويتمتع بنك الشارقة بإمكانات هائلة للنمو، ونحن متفائلون جداً بشأن آفاقنا المستقبلية. ومع مضينا قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا الجديدة تدريجياً فإننا نرسي أسساً قوية لتحقيق نمو مستدام في المستقبل».

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