غرفة دبي العالمية تنظم بعثة تجارية إلى إندونيسيا وفيتنام 5-10 مايو

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تنظيم بعثة تجارية إلى منطقة جنوب شرق آسيا، خلال الفترة 5-10 مايو الحالي، حيث ستقود الغرفة وفداً من شركات القطاع الخاص في دبي إلى إندونيسيا وفيتنام، وذلك ضمن إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي تدعم توسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية.

ونظمت الغرفة في هذا الإطار جلسة خاصة، جمعت فيها أعضاء الوفد لمناقشة جدول أعمال البعثة، والتي تتضمن لقاءات أعمال ثنائية لبحث فرص التعاون بين الشركات، وإتاحة التواصل بين شركات دبي ونظيراتها في إندونيسيا وفيتنام، وإجراء حوارات مع صناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص.

وقال محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «ملتزمون بصفتنا صوت الأعمال بدعم الشركات المحلية عبر جميع مراحل توسعها الدولي، حيث تحرص غرفة دبي العالمية على تزويد الشركات العاملة في الإمارة بفرص جديدة للنمو في الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية حول العالم، ومن ضمنها إندونيسيا وفيتنام. وتهدف بعثتنا التجارية الجديدة إلى تشجيع الشركات المحلية على اغتنام الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في إندونيسيا وفيتنام، نظراً لما يتمتع به البلدان من مزايا تنافسية، تشمل الموقع الاستراتيجي المهم، وتنوع الفرص والإمكانات».

وتعتبر مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» جزءاً من جهود غرفة دبي العالمية لتحفيز التوسع الدولي للشركات العاملة في الإمارة نحو أسواق جديدة، تتميز بآفاق واعدة، مما يتماشى مع أهداف مبادرة «دبي جلوبال» لمساعدة شركات دبي في استكشاف فرص تجارية جديدة عبر 30 سوقاً ذات أولوية، ما يسهم أيضاً في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33). وبادرت غرفة دبي العالمية، خلال العام الماضي في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» إلى تنظيم 7 بعثات تجارية غطت 11 سوقاً، وسهلت عقد ما يزيد على 1,800 اجتماع عمل للشركات المشاركة في هذه البعثات.

وتواصل غرفة دبي العالمية جهودها المبذولة لدعم خطط أعضائها للتوسع الخارجي في الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية حول العالم، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات الدولية إلى الإمارة، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.

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