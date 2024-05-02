491 مليون درهم صافي أرباح «بيورهيلث» في الربع الأول

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة «بيورهيلث القابضة»، المدرجة في سوق أبوظبي المالي نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس

حيث ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى حوالي 1.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 127% على أساس سنوي، ووسّعت هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الأول من عام 2024 إلى حوالي 18% (مقارنة بـ 12% في الربع الأول من عام 2023).

كما سجلت المجموعة صافي أرباح بلغت نحو 491 مليون درهم، بزيادة 272 مليون درهم بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2023، مع تحسن الهامش بنحو 2.5 نقطة مئوية إلى 8%.

وسجلت إيرادات المجموعة نمواً قوياً بنسبة 52% لتصل إلى 6.1 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2024، مدفوعة في المقام الأول بالأداء القوي لقطاع المستشفيات الذي سجل نمواً على أساس سنوي بنسبة 85%، وبإيرادات إجمالية وصلت قيمتها إلى 4.8 مليارات درهم. وجاء هذا النمو مدعوماً بارتفاع بنسبة 10% على أساس سنوي في إجمالي عدد المرضى الذي وصل إلى 1.5 مليون مريض، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة بمقدار 10 نقاط مئوية في معدلات إشغال الأسرة إلى 71%.

وجاء هذا النمو مدعوماً أيضًا بعمليات الاستحواذ الكامل بنسبة 100% والتي قامت بها المجموعة مؤخراً على كل من مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي و«سيركل هيلث جروب» في المملكة المتحدة.

وقال حمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة «بيور هيلث»: الأداء المتميز الذي سجلته مجموعتنا يعكس مستوى تطلعاتنا وطموحاتنا. ونحن ملتزمون بالحفاظ على هذا النجاح ودفع المجموعة نحو تحقيق المزيد من التقدم سعياً لتحقيق مهمتنا المتمثلة في تطوير مجال علم إطالة العمر خلال السنوات المقبلة، وتقديم خدمات رعاية صحية متميزة للناس في دولة الإمارات وخارجها.

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: أضافت عمليات الاستحواذ الناجحة على «سيركل هيلث جروب» ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، أكثر من 2000 سرير عبر شبكتنا التي تضم أكثر من 50 مستشفى. كما تعمل مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، بخدماتها المتخصصة وقدرتها الاستيعابية التي تصل إلى 850 سريراً والتي تم افتتاحها في النصف الأخير من عام 2023، على تكثيف عملياتها لترتقي إلى مستوى الطلب على خدمات الرعاية الصحية في منطقة العين. وبلغت القيمة الإجمالية للأصول نحو 47 مليار درهم كما هو مسجل حتى 31 مارس 2024، مقارنة بنحو 28 مليار درهم في الربع الأول من عام 2023.

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