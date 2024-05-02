سوق دبي المالي يطلق تطبيق «آيفستر» المحدث للمستثمرين

المصدر: دبي - البيان

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أعلن سوق دبي المالي عن إطلاق نسخة محدثة من تطبيق «آيفستر» المستقل، المنصة الرقمية التي تقدم خدمات إدارة مالية للمستثمرين، حيث يوفر التطبيق مجموعة شاملة من الميزات الفريدة لتسهيل الاستثمار وإدارة الأموال بسهولة وكفاءة، وتمكين المشاركة في الاكتتابات للمستثمرين الأفراد. جاء ذلك خلال اليوم الثاني من قمة أسواق رأس المال 2024 بدبي.

وتم تطوير بطاقة «آيفستر» لأول مرة في عام 2010، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني و«نتورك إنترناشيونال»، ما أدى إلى تحسين عمليات استلام الأرباح للمستثمرين. واليوم تعمل النسخة المحدثة من «آيفستر» على توسيع وظائف التطبيق للمستخدمين، من خلال مجموعة شاملة من الميزات المصممة لتبسيط الإدارة المالية، كما يتيح التطبيق للمستثمرين إمكانية الانضمام بسهولة والاشتراك في الاكتتابات العامة والخاصة، وتتبع الإنفاق، ومراقبة محافظ أوراقهم المالية، وإدارة أرباح الأسهم بسهولة عبر هواتفهم الذكية.

كما يسهل تطبيق «آيفستر» عمليات تعبئة الرصيد والتحويلات بسهولة، مما يسمح للمستخدمين بإرسال واستلام الأموال بين الحسابات ببضع نقرات، ويمكنهم من وضع خطط ادخارية باستخدام إجراءات الأتمتة، وبما ينسجم مع أهدافهم المالية.

كما يتصل تطبيق «آيفستر» بسلاسة مع تطبيق «إكس كيوب» للتداول، لتمكين المستخدمين من تحويل الأموال والبدء في الاستثمار على الفور.

كما يعمل تطبيق «آيفستر» على تبسيط النفقات المشتركة، ما يتيح للمستخدمين إمكانية تقسيم الفواتير، وتم تصميم التطبيق لتمكين المستخدمين من التحكم في أموالهم، والوصول إلى فرص الاستثمار في سوق رأس المال بصورة سلسة عبر منصة آمنة وسهلة الاستخدام. وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يسعدنا تقديم النسخة المحدثة من تطبيق «آيفستر» لعملائنا، والتي تعد نقلة مهمة إلى الأمام في الإدارة المالية الرقمية للمستثمرين، حيث تعكس هذه المنصة الجديدة التزامنا بتقديم حلول سلسة لعملائنا الكرام، وتعزيز تجربتهم الاستثمارية الرقمية، وتمكينهم من إدارة استثماراتهم في سوق دبي المالي».

ويمكن تحميل التطبيق الآن عبر زيارة www.dfm.ae/ivesto

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