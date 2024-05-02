الإمارات الـ 6 عالمياً في نصيب الفرد من الناتج المحلي

المصدر: (دبي - البيان)

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احتلت الإمارات المرتبة السادسة عالمياً كأغنى الدول في العالم لعام 2024، وذلك في تصنيف مجلة «غلوبال فاينانس» الأمريكية، حيث يعادل متوسط نصيب الفرد سنوياً في الإمارات من الناتج المحلي الإجمالي 98.990 دولاراً، وأكد التقرير أن اقتصاد الإمارات يتسم بالتنوع بشكل متزايد، إذ تعد السياحة والبناء والتجارة والتمويل من الصناعات الرئيسية حالياً، بعيداً عن النفط.

وضمت قائمة الدول الأغنى: لوكسمبورغ بمتوسط نصيب الفرد سنوياً 143.743 دولاراً، وماكاو 134.141 دولاراً، وأيرلندا 133.895 دولاراً، وسنغافورة 133.737 دولاراً، وسويسرا 91.932 دولاراً، وسان مارينو 86.989 دولاراً، والولايات المتحدة الأمريكية 85.832 دولاراً، والنرويج 82.832 دولاراً.

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