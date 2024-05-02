36.5 ألف حساب جديد للمستثمرين بسوق دبي في 4 أشهر

المصدر: (دبي - محمد عباس)

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أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 36 ألفاً و553 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنمو 110.6 % مقارنة بـ17 ألفاً و358 حساباً خلال الفترة نفسها من 2023، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج شركات حكومية وشبه حكومية ومن بينها إدراج «باركن» الأخير، وبدء التداول على أسهمها وسط اهتمام استثنائي من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية، ومن المستثمرين الأفراد في الإمارات.

وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 4465 حساباً في يناير و5557 حساباً في فبراير و16574 حساباً في مارس و9957 حساباً في أبريل الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي بنسبة 134.5 %، مقارنة بـ4246 حساباً جديداً في أبريل 2023.

واستحوذت شركة «بي أتش أم كابيتال» للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة منذ بداية 2024 بواقع 12752 حساباً، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» 10816 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» 4741 حساباً، يليه «المشرق للأوراق المالية» 2065 حساباً، والدولية للأوراق المالية 1880 حساباً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 1526 حساباً.

في سياق آخر، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 30 شركة، أكثر من 1.36 مليون صفقة خلال 4 أشهر بتداول 29.4 مليار سهم وبقيمة 65.3 مليار درهم.

واستحوذت «بي أتش أم كابيتال» على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة بنسبة 25.05 % أو ما يعادل 16.36 مليار درهم، تلاها «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» 7.47 مليارات درهم أو بحصة 11.44 %، وثالثاً «الرمز كابيتال» 6.36 مليارات درهم بحصة 9.73 %، و«المشرق للأوراق المالية» 5.77 مليارات درهم تشكل 8.84 %، وخامساً «الدولية للأوراق المالية» 3.66 مليارات درهم أو 5 %، وسادساً «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 3.18 مليارات درهم 4.87 %.

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