صندوق النقد: نجاح كبير للإمارات بتنويع اقتصادها

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، النجاح الكبير لدولة الإمارات في تنويع اقتصادها الوطني، بعيداً عن النفط والتحول نحو نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار. وقال: «إن الإمارات حققت مستويات مرتفعة في التنويع الاقتصادي، تجاوزت المستهدف في المرحلة الراهنة مع وصول نسبة القطاع غير النفطي لنحو 74 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة».

وذكر أن هناك تحسناً ملحوظاً في معدلات النمو والمؤشرات الاقتصادية في دولة الإمارات، مع انخفاض معدلات التضخم، وهو ما يعزز سياسة التنويع الاقتصادي في الدولة، بالتزامن مع زيادة الاستثمارات في المجالات الجديدة للاقتصاد، مثل الاقتصاد الأخضر والرقمي والاستثمارات الذكية التي تستفيد من التحول الرقمي. وأوضح أن معدلات النمو التي تستهدفها الإمارات، تتماشى مع التجارب العالمية المحققة في عدد من الدول، مثل اليابان وسنغافورة وماليزيا.

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