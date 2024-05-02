3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي ــ البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 3 مليارات درهم تمت عبر 1026 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 814 مبايعة بقيمة 2.05 مليار درهم، منها 69 مبايعة لأراضٍ، و681 مبايعة لوحدات سكنية و64 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة رأس الخور الصناعية الأولى المبايعات من حيث القيمة بـ148 مليون درهم عبر 77 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة الجداف بقيمة 129 مليون درهم نتجت عن 9 صفقات، وثالثاً منطقة الوصل بـ126 مليون درهم عبر 42 صفقة.

وفيما يتعلق بالرهون، فقد سجلت 764 مليون درهم نتجت عن 161 إجراءً. أما الهبات فقد سجلت 195 مليون درهم نتجت عن 51 إجراءً.

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