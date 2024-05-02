«دي بي ورلد» تتعامل مع 20.7 مليون حاوية بالربع الأول

المصدر: (دبي - لؤي عبدالله)

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عززت «دي بي ورلد» من أدائها اللوجستي ومناولة الحاويات، خلال الربع الأول 2024، لتنجح المجموعة في تعزيز مكانتها العالمية على صعيد إدارة الموانئ والمحطات المخصصة لمناولة الحاويات.

وكشفت وثيقة نشرتها المجموعة على موقعها الإلكتروني أنها تعاملت خلال الربع الأول مع 20.73 مليون حاوية نمطية مقاس 20 قدماً، بنمو 6.1 % مقارنة مع 19.5 مليون حاوية نمطية، ناولتها المجموعة عبر محفظتها في جميع أنحاء العالم خلال الربع الأول 2023. وكشفت البيانات أن النمو في حجم مناولة الحاويات جاء مدفوعاً بالأداء القوي في منطقة الأمريكتين وأستراليا وآسيا والمحيط الهادي والهند، وتعامل ميناء جبل علي مع 3.6 ملايين حاوية نمطية خلال الربع الأول، بزيادة نسبتها 3.5 % مقارنة مع حجم المناولة، خلال الربع الأول 2023.

وأظهرت البيانات أن مجموعة موانئ دبي ناولت 10.3 ملايين حاوية في منطقة آسيا والمحيط الهادي والهند، مقارنة مع 9.37 ملايين حاوية في الربع الأول 2023. ووصل إجمالي حجم الحاويات، التي ناولتها المجموعة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى 7.33 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً بالربع الأول 2024، بينما وصل حجم مناولة الحاويات في منطقة الأمريكتين وأستراليا إلى 3 ملايين حاوية مقارنة مع 2.7 مليون حاوية، خلال الربع الأول من العام الماضي بنمو نسبته 11.7%.

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