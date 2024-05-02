شراكة بين «أدنوك» و«جي42» و«بريسايت» لتسريع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بقطاع الطاقة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «أدنوك»، و«جي 42»، و«بريسايت ايه اي هولدينغ بي ال سي» (بريسايت) أمس، عن هيكل جديد لملكية أسهم شركة «إيه آي كيو»، يتم بموجبه استحواذ «بريسايت»، العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، على حصة 51 % من أسهم «إيه آي كيو»، بينما تحتفظ «أدنوك» بملكية 49 % من الأسهم (كانت «جي42» تمتلك سابقاً حصة 40 % و«أدنوك» 60 % من أسهم الشركة). وستواصل «إيه آي كيو» عملها بشكل مستقل مع الاستفادة من البيانات الضخمة التي تتيحها «أدنوك» لتقديم حلول نوعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة. وستخضع الصفقة لموافقة مساهمي شركة «بريسايت» والجهات التنظيمية المعنية.

وفي إطار الصفقة، ستحصل «أدنوك» على 4 % من أسهم «جي42» في شركة «بريسايت»، مقابل نقل 11 % من حصتها في شركة «إيه آي كيو». ووفقاً للقيمة السوقية الحالية لشركة «بريسايت»، تقدر قيمة «إيه آي كيو» بأكثر من 1.4 مليار دولار (ما يزيد على 5 مليارات درهم).

وسيشغل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، مهمة رئيس مجلس إدارة شركة «إيه آي كيو»، بينما سيتولى معالي منصور المنصوري، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة شركة «بريسايت»، مهمة نائب رئيس مجلس إدارة «إيه آي كيو».

وقال الدكتور سلطان الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات بتبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز مساهمتها في دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، تركز «أدنوك» على ترسيخ مكانتها كأكثر شركة طاقة اعتماداً على الذكاء الاصطناعي في العالم، وتوفير إمدادات طاقة آمنة ومنخفضة الانبعاثات للعالم بأسلوب أكثر ذكاءً. وستساهم شراكتنا مع «بريسايت» في رفع كفاءة وقدرات «إيه آي كيو» وتعزيز طموح «أدنوك» في ريادة قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لبناء منظومة الطاقة المستقبلية عبر الاستفادة من البيانات المتكاملة التي يتم الحصول عليها، بدءاً من غرفة التحكم وصولاً إلى اجتماعات مجلس الإدارة. ونحن واثقون من قدرة «إيه آي كيو» على الاستفادة من هذا التعاون لترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال تطبيق تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، والمساهمة في تحقيق قيمة إضافية للوطن».

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