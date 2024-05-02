«الاقتصاد والسياحة» تقدم عروضاً سياحيةً مبتكرةً بـ«سوق السفر»

المصدر: دبي - البيان

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تشارك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في الدورة الـ31 لـ«معرض سوق السفر العربي»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 6 و9 مايو، وستقوم الدائرة بإلقاء الضوء على العروض السياحية المبتكرة والمتنوعة التي تقدمها المدينة وبمشاركة 129 من الشركاء والجهات المعنية إلى جانبها في جناح دبي ضمن الحدث السنوي الكبير.

وستنطلق فعاليات المعرض لهذا العام تحت شعار «تمكين الابتكار - تطوير السفر عبر ريادة الأعمال»، وستسلط الدائرة الضوء على مقومات تمكين قطاع السياحة في دبي من استثمار الابتكار وريادة الأعمال والاستدامة لإرساء مسارات جديدة لتحقيق النمو خارج إطار الأنماط السياحية التقليدية، وتستوحي هذه المنهجية الاستراتيجية مفهومها من مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33» الرامية إلى ترسيخ مكانة المدينة ضمن أفضل ثلاث مدن في العالم للأعمال والترفيه، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتصبح الوجهة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.

وتستعد مجموعة كبيرة من الجهات العارضة، التي تشمل الشركاء والممثلين عن الجهات الحكومية والفنادق وشركات إدارة الوجهات ومنظمي الرحلات السياحية، للانضمام إلى الدائرة في «جناح دبي» في فعاليات المعرض، إذ تضم قائمة الشركاء الرئيسين كلاً من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وهيئة دبي للثقافة والفنون، ودبي القابضة، وهيئة الصحة بدبي وغيرها.

مكانة مرموقة

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «تفخر دبي باستضافة الدورة الـ31 من سوق السفر العربي، الذي يعد من أبرز الفعاليات المهمة لقطاع السياحة العالمي، وهو ما يؤكد الشراكة المتميزة بينهما فترة طويلة، ويبرهن على المكانة المرموقة لدبي وجهة عالمية رائدة للسفر، والتي جاءت نتيجة رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى جانب الاستراتيجيات المبتكرة، والشراكة الراسخة بين القطاعين العام والخاص.

وتماشياً مع شعار المعرض لهذا العام الخاص بالتحوّل والتطوير، تستعد دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركاؤها لإبراز الدور المحوري الذي أدته ريادة الأعمال والابتكار في تعزيز النمو السياحي، وبما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تشكل خريطة الطريق لدفع عجلة النمو الاقتصادي للإمارة في الأعوام المقبلة حتى سنة 2033».

وأضاف: يعد المعرض فرصة مثالية لتسليط الضوء على أهم العروض والتجارب التي تقدمها الوجهات المختلفة في دبي، كما يتيح لنا فرصة التواصل مع نخبة من أبرز الخبراء والمسؤولين التنفيذيين لمشاركة قصص نجاحنا، إلى جانب استكشاف أهم المفاهيم والاتجاهات الجديدة التي تسهم في تعزيز جهود الاستدامة في القطاع، كما يؤكد التزامنا استشراف مستقبل السياحة استناداً إلى رؤيتنا الواضحة وتعاوننا الوثيق مع الشركاء والجهات المعنية ومجتمع السفر العالمي، لضمان ترسيخ مكانة دبي مركزاً للابتكار والتميز في مشهد السياحي العالمي.

وجهة سياحية أولى

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه دبي تأكيد جاذبيتها وجهة سياحية أولى محققةً رقماً قياسياً باستقبالها 17.15 مليون زائر دولي في سنة 2023، ما يمثل نمواً بنسبة 19.4 في المئة مقارنة بسنة 2022، التي سجلت 14.36 مليون زائر، مع استمرار الإمارة في تعزيز هذا الزخم القوي، إذ استقبلت 3.67 ملايين زائر دولي في شهري يناير وفبراير من العام الجاري، وأسهم هذا الأداء المتميز في ترسيخ مكانة دبي الوجهة الأولى عالمياً في جوائز اختيار المسافرين من موقع تريب أدفايزر، لتصبح أول مدينة تحقق هذا الإنجاز العام الثالث على التوالي.

جودة وتنوّع العروض

ويبرهن هذا الإنجاز المتميز على جودة وتنوّع العروض التي توفرها الإمارة، وما تتميز به من بنية تحتية متطورة، وما يحظى به الزوار من أرقى الخدمات في كل مرحلة من مراحل الزيارة، فضلاً عن التعاون المستمر والمثمر بين القطاعين العام والخاص، وتحرص دبي على توسيع نطاق التجارب المذهلة التي تقدمها لزوارها، إذ توفر لهم مزيجاً مذهلاً من الحداثة والثقافة في التجارب السياحية التي تشمل المواقع التراثية ووجهات الجذب الترفيهية التي تسلط الضوء على التاريخ الغني والثقافة النابضة بالحياة للإمارة.

كلية دبي للسياحة

تعتزم كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، اغتنام فرصة مشاركتها في المعرض لتسليط الضوء على برامجها التعليمية الكاملة، إضافة إلى نهج دبي، المنصة التدريبية التفاعلية المبتكرة لموظفي القطاعين العام والخاص الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الضيوف والزوار.

وتدرك دبي مدى أهمية مبادرات الاستدامة في الحفاظ على مواردها الطبيعية وكذلك الارتقاء بالتجارب السياحية الشاملة للزوار. وتعتزم الدائرة إطلاق النسخة الأولى من تقرير دبي للاستدامة، وأيضاً تسليط الضوء على المبادرات المستمرة في الإمارة، مثل مبادرة ختم دبي للسياحة المستدامة، ومبادرة دبي تبادر للاستدامة، التي تعزز الدور المحوري الذي تؤديه الإمارة في بناء مستقبل أكثر استدامة عبر حملتها للحد من استخدام عبوات المياه البلاستيكية ذات الاستخدام مرة واحدة بسعة 500 ملم، فتمكنت من تفادي استخدام 18 مليون عبوة على مدار سنتين منذ إطلاقها، وكذلك مشروع مَشدّ دبي الذي تم تدشينه في شهر أبريل بإطلاق الدفعة التمهيدية من وحدات الشعاب البحرية لأكبر مشروعات تطوير الشعاب البحرية في العالم، وسيتم إبراز مكانة دبي مركزاً رائداً للرحلات البحرية بالمنطقة وذلك بعد تشكيل تحالف كروز أرابيا.

وتتولى الدائرة مجدداً تنظيم برنامج استضافة المشترين لمعرض سوق السفر العربي في دورته لهذا العام في مدينة إكسبو دبي، وعالم ريال مدريد في دبي، ودبي كريك هاربر، وذلك بهدف الترويج لتجارب الضيافة والعروض السياحية الاستثنائية في دبي أمام 600 من المشترين من 46 سوقاً ودولة مختلفة.

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