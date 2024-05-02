أحمد بن حميد يكرّم خرّيجي «مُقيّم الابتكار المعتمد» في اقتصادية عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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كرّم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، 10 موظفين من الدائرة لحصولهم على شهادة «مقيّم الابتكار المعتمد» (AInA) من قبل معهد الابتكار العالمي المنظّمة الدولية الرائدة في تقديم التصديقات المهنية والاعتمادات والعضويات في مجال الابتكار.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي: «يبرز حصول موظفي الدائرة على شهادة مُقيِّم الابتكار المعتمد مدى التزامنا تطوير قدرات كوادرنا الوطنية، ويؤكّد كفاءة ونضج عناصرنا البشرية في صناعة المستقبل وفق أرقى الأساليب والمعايير الدولية، ويُعد دافعاً لمزيد من الابتكارات والإبداعات تحقيقاً للتنافسية العالمية التي تصبو لها الإمارة».

وقال عبدالله الحمراني، المدير العام: «استثمرنا في تنمية رأس المالي البشري لمنح كوادرنا الوطنية الوسائل الفعالة لتطبيق معرفتهم بالابتكار الاستراتيجي ومعايير التميز في الابتكار، فها نحن اليوم نحصد ثمار غرسنا، وفخورون بكوادرنا الوطنية المدرّبة وذات الكفاءة العالية، المخوّلين تقييم مستوى الابتكار، والتي تتبنّى الإبداع والابتكار من أجل تقديم خدمات متطوّرة وجديدة في مجال الأعمال الحرة والتجارة، ونسعى مستقبلاً للوصول إلى مرتبة القيادة في الابتكار».

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