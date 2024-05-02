إطلاق مركز شراع للتميز في الصناعات المتقدمة والسلع الاستهلاكية المعبأة

المصدر: الشارقة - البيان

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وقّع مصرف الإمارات للتنمية، ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، اتفاقية شراكة لإطلاق «مركز شراع للتميز في الصناعات المتقدمة والسلع الاستهلاكية المعبأة»، وتهدف هذه المبادرة الأولى من نوعها في الإمارات إلى تعزيز الرؤية الوطنية للابتكار في قطاع الصناعة، من خلال احتضان وتمكين نمو الشركات الصناعية الناشئة، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في الدولة.

تم توقيع الاتفاقية خلال «ملتقى التواصل والشراكة» من مصرف الإمارات للتنمية، دورة الشارقة، حيث وقع عليها أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية؛ ونجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة. وسيتعاون الشركاء الثلاثة لدعم تأسيس ونمو الشركات الناشئة في مجال الصناعة المتقدمة، وتسهيل التواصل بين الشركات الناشئة وقادة القطاع والشركاء، من خلال مبادرات توفيق الأعمال وفعاليات التواصل، الأمر الذي يضمن حصول الشركات الناشئة على الموارد والعلاقات، التي تحتاج إليها لتحقيق النجاح.

كما سيوفر المركز مجموعة متنوعة من الخدمات للشركات الناشئة بما في ذلك توفير الخبرات والمعارف، وإتاحة سبل الوصول إلى الأسواق، وتأمين فرص التمويل، مما يدعم قدرات تلك الشركات عبر مراحل نموها المختلفة، إضافة إلى دعم الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، وسيوفر مصرف الإمارات للتنمية حاضنة للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بما يشمل تمويل أسهم تلك الشركات وخيارات التمويل متناهي الصغر لتغطية تكاليف شراء وتركيب الآلات، الأمر الذي يتوافق مع استراتيجية المصرف وسياساته التمويلية، أما فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة في مراحلها الأكثر تقدماً فيقدم لها المصرف شروطاً تمويلية تفضيلية لشراء المعدات وتلبية احتياجات رأس المال العامل، بالإضافة إلى تمويل المشاريع لتوسيع نطاق الأعمال، بما في ذلك فترات سماح طويلة تصل إلى عامين.

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