دبي تستضيف قمة «اكتشف أوروبا» على هامش سوق السفر العربي

المصدر: دبي - وام

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تستضيف دبي قمة «اكتشف أوروبا» السنوية يومي 4 و5 مايو الجاري، وتعتبر قمة «اكتشف أوروبا» فرصة للدول الأوروبية لعرض معالمها، وإقامة شراكات استراتيجية، وتعزيز العلاقات مع محترفي السفر في دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور أكثر من 100 شريك من الدول الثلاث، يمثلون الولايات والمدن والفنادق ومناطق الجذب السياحي لتعزيز سبل التواصل والتعاون.

تأتي القمة ضمن فعاليات سوق السفر العربي، الذي يقام في الفترة من 6 إلى 9 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، ويقدم منصة ديناميكية للحوار والتعاون وتبادل المعرفة فيما يتعلق باتجاهات الصناعة الرئيسة والتقنيات الناشئة.

4000 اجتماع

ومن خلال جدول أعمال يضم أكثر من 4000 اجتماع، وحضور ما لا يقل عن 120 مشترياً في قطاعات الثقافة والسفر الفاخر، يمثلون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، تستعد القمة لتسهيل المناقشات المثمرة والكشف عن فرص قيمة للنمو والتعاون في قطاع السياحة.

وأعربت يامينا صوفو، مديرة التسويق والمبيعات في مكتب السياحة الوطني الألماني في دول مجلس التعاون ، عن حماسها لعرض التجارب المبتكرة، التي تقدمها ألمانيا للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من المغامرات الجبلية إلى المنتجعات الصحية.

بدوره أكد مايكل تواشمان رئيس أسواق الشرق الأوسط والهند في هيئة السياحة النمساوية التزام النمسا بتوفير تجارب سفر مميزة، وقال: تفتخر النمسا بنسيج غني من التجارب، من الجبال الشامخة والقرى الساحرة إلى المدن النابضة بالحياة والفعاليات الثقافية ذات المستوى العالمي، ونحن حريصون على مشاركة هذا التنوع مع محترفي السفر من دول مجلس التعاون الخليجي.

من ناحيته سلط لييو غوتز المدير الإقليمي في الخليج العربي لهيئة السياحة السويسرية الضوء على الجمال الطبيعي لسويسرا وكرم الضيافة فيها، ويبررهذا التنوع الجغرافي العدد الكبير للإقامات الليلية، التي قضاها المسافرون من دول مجلس التعاون الخليجي في الدول الثلاث، حيث تم تسجيل أكثر من 3.6 ملايين ليلة مبيت في عام 2023 وحده.

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