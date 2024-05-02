الدار تطلق مجمع «آثلون» السكني المؤلف من 1492 وحدة بدبي بالشراكة مع دبي القابضة

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت الدار العقارية عن مشروعها الجديد «آثلون»، وهو مجمّع سكني في دبي. وتطوّر الدار مشروع «آثلون» بالشراكة مع دبي القابضة. ويعتبر «آثلون» ثاني مشروع سكني للدار العقارية في دبي ضمن إطار شراكتها مع دبي القابضة، وذلك بعد النجاح الكبير لمشروعهما «جنان من الدار» الذي تم إطلاقه أواخر عام 2023.

صُمم المشروع بدقة تامة ليتوافق مع المبادئ الأساسية للحياة النشطة، وهو المفهوم الأول والوحيد من نوعه في دبي المُصمم لتشجيع الحركة في أساليب الحياة اليومية للسكان. يوفر هذا المشروع لقاطنيه مرافق عالمية المستوى مع برنامج متميز من الأنشطة التي يشرف عليها خبراء متخصصون بمجال الصحة البدنية واللياقة.

قال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير: «يشكل إطلاق آثلون محطة مهمة في مسيرة توسعنا الطموحة بدبي بعد النجاح الكبير الذي حققه مشروع جنان من الدار العام الماضي.

وفي ظل الطلب المتزايد الذي نشهده في دبي على المشاريع السكنية عالية الجودة من المستثمرين المحليين والدوليين، نحن على ثقة بأن المفهوم الذي يقدمه آثلون سيستقطب مجموعة واسعة من المستثمرين ومشتري المنازل وسيضع معايير جديدة لترسيخ أسلوب حياة نشط ضمن المجتمعات السكنية». ويتمتع مشروع «آثلون» بموقع مميز بجوار القرية العالمية، ويمتاز بأجوائه التي تشجع القاطنين على تبني أسلوب حياة نشط - حيث تندمج المساحات الرياضية مع الممرات الخضراء والحدائق .

ويستلهم «آثلون» اسمه من كلمة يونانية بمعنى «مكان المنافسة»؛ وينعكس هذا المسمى واضحاً في تصميم المشروع الذي تتوسطه حديقة مركزية تشكل قلبه ويضم كذلك 4 حدائق أخرى - هي حدائق المغامرة، واللعب، والصحة البدنية واللياقة، والوادي - بالإضافة إلى سبعة نوادٍ، ومناطق مخصصة للياقة البدنية والفعاليات الاجتماعية في جميع أنحاء المشروع.

ويضم المجتمع أكثر من 10 كيلومترات من المسارات مع مسار حلَقي لقيادة الدراجات الهوائية متصل مباشرة بمسار القدرة، ما يوفر تجارب غامرة لممارسة الجري وركوب الدراجات الهوائية وألواح التزلج والتدريب.

وتحيط بمنتزهات المشرو4 1492 وحدة سكنية تتنوع بين منازل تاون هاوس مكونة من ثلاث إلى أربع غرف نوم، وفيلات. ومن المقرر بدء عمليات بيع وحدات المرحلة الأولى من المشروع في 7 مايو بأسعار تبدأ من 2.8 مليون درهم.

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