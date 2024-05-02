«سَفِلز»: عقارات دبي تواصل مسارها التصاعدي

المصدر: دبي - البيان

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شهد سوق العقارات في دبي نمواً قوياً خلال الربع الأول من سنة 2024، حيث جاء ذلك مدفوعاً بالزيادة في عدد السكان الوافدين، والتغيرات في سياسة المستثمرين العقاريين تجاه التأشيرة الذهبية، والأداء القوي في القطاعات غير النفطية. وأصدرت شركة سَفِلز العالمية للخدمات العقارية تقرير سوق العقارات السكنية في دبي للربع الأول 2024، ليكشف عن نتائج قياسية لهذا الفصل في العام 2024.

وقال أندرو كامينغز، رئيس وكالة العقارات السكنية في سَفِلز الشرق الأوسط: «لقد واصل سوق العقارات في دبي مساره التصاعدي مدفوعاً بعوامل عديدة، نذكر منها النمو السكاني والمرونة الاقتصادية والثقة في الأعمال وازدهار قطاع السياحة والضيافة».

طفرة مبيعات على الخارطة

شهدت المبيعات على الخارطة قفزة ملحوظة بنسبة 73 % مقارنة بالربع السابق، حيث كانت حصتها 63 % من إجمالي المعاملات في الربع الأول من عام 2024. ويمكن أن تعزى هذه الزيادة في الاهتمام إلى الطلب القوي على الأصول عالية الجودة من المطورين ذوي السمعة الطيبة، إلى جانب الحوافز الجذّابة المقدمة للمشترين أثناء إطلاق المشاريع.

يتركز نشاط السوق إلى حد كبير في الأسواق الفرعية لجنوب شرق دبي، وتحديداً في الأسواق الصغيرة، مثل منطقة قرية جميرا الدائرية وأرجان ودبي هيلز استيت وميدان وان وداماك هيلز 2. وفي المناطق الأخرى. وحافظت مواقع مثل الخليج التجاري، وداون تاون دبي ودبي مارينا وأبراج بحيرة جميرا على الطلب القوي.

الشقق

واصلت الشقق تفوقها في السوق العقاري، حيث استحوذت على ما نسبته 83 % من إجمالي المعاملات، في حين شكّلت المبيعات الأولية 63 % من الطلب. وتجدر الإشارة إلى أن معاملات الفلل ارتفعت أيضاً في مواقع بارزة، بما في ذلك داماك لاغونز وداماك هيلز 2 وذا فالي وتلال الغاف.

وقال أليك جيمس سميث، مدير المبيعات والتأجير في سَفِلز الشرق الأوسط: «تم طرح ما يقرب من 5000 وحدة في السوق في الربع الأول من العام 2024. وشملت عمليات الإطلاق البارزة مشروع«مرسيدس بنز بليسيز»،«كلايدون هاوس» من إلينغتون، وبرج«فرانك مولر إيتيرنيتاس» في دبي مارينا، و«فيدا دبي هيلز» من إعمار، مع استحواذ الشقق السكنية على نسبة 84 % من عمليات الإطلاق هذه، ما يمثل إشارة على الثقة في هذا القطاع من السوق في المستقبل».

عقارات فاخرة

لا تزال العقارات الفاخرة تحافظ على جاذبيتها، لكن الزيادة في الطلب على الخيارات ذات الأسعار المعقولة تعكس نهجاً عملياً من قبل المشترين. وتم تسجيل أكثر من 1000 معاملة تجاوزت قيمة كل واحدة منها 10 ملايين درهم في الربع الأول 2024، ما يمثل نمواً بنسبة 41 % على أساس سنوي. وشهد الربع زيادة بنسبة 51 % في معاملات الشقق التي تبلغ قيمتها 10 ملايين درهم أو أكثر مقارنة بالربع السابق. وفي هذا الصدد، تتصدر نخلة جميرا والخليج التجاري وجزيرة «بلوواترز» قائمة المواقع الراقية من حيث أسعار القدم المربع الواحد للشقق. وفي الوقت نفسه، تحظى كل من دبي هيلز ونخلة ديرة و «ديستريكت وان» وتلال الغاف بأعلى سعر للقدم المربع الواحد في معاملات الفلل.

وقد حافظ سوق دبي العقاري على مساره التصاعدي في نمو القيمة الرأسمالية.

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