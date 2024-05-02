مركز دبي المالي العالمي يضع حجر الأساس لبرجه التجاري الجديد

المصدر: دبي - البيان

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احتفل مركز دبي المالي العالمي بتحقيق إنجاز مهم بوضع حجر الأساس لبرج «Immersive Tower by DIFC»، أحدث معلم معماري في قلب الحي المالي في دبي بحضور عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.

كما حضر وضع حجر الأساس علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، وصالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات، ومحمد يوسف النجار، نائب الرئيس الأول للتطوير والمشاريع - التطوير العقاري في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات.

ويتمتع البرج التجاري، الذي تبلغ تكلفته 1.1 مليار درهم بمساحة بناء إجمالية تبلغ 115 ألف متر مربع، بموقع استراتيجي داخل مركز دبي المالي العالمي بجوار برج ضمان، ويطل على برج «آي سي دي بروكفيلد».

وشهد عام 2023 ارتفاعاً في الطلب على المساحات التجارية في مركز دبي المالي العالمي، من خلال العقارات التجارية المملوكة والمدارة من قبل المركز وتلك المملوكة من قبل طرف ثالث، مجتمعة، حيث أنهى العام بنسبة إشغال بلغت 92 %.

وقال عيسى كاظم: «مع تنامي عدد المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وشركات التكنولوجيا المالية والابتكار التي تقوم بتأسيس مقار لها في مركز دبي المالي العالمي، فإننا ندرك الحاجة إلى وجود مساحات مكتبية من الدرجة الأولى تلبي احتياجات أماكن العمل في المستقبل. يجمع برج مركز دبي المالي العالمي «ImmersiveTower» بسلاسة بين المساحات التجارية والمرافق المتكاملة ووحدات البيع بالتجزئة، بما يوفر عروضاً عالمية المستوى للشركات التي تبحث عن بيئات مبتكرة متعددة الاستخدامات في قلب الحي المالي في دبي».

وقامت شركة «إيداس» للتصميم الهندسي والمعماري بتصميم البرج متعدد الاستخدامات ومجموعة «دار» بتطويره. وسيلبي البرج الذي يتكون من 37 طابقاً، جميع احتياجات القوى العاملة الحديثة، ويمتد على مساحة 58.573 متراً مربعاً من المساحات المكتبية، وحوالي 10.596 متراً مربعاً من مساحات التجزئة، بينما تم تخصيص مساحة تزيد على 680 متراً مربعاً لوسائل الراحة. والبرج التجاري الجديد من المقرر الانتهاء منه في أبريل 2027.

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