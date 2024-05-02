«الإمارات العالمية للألمنيوم» تستضيف خبراء الألومينا عالمياً في منتدى تقني بدبي

المصدر: دبي - البيان

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استضافت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مجموعة من أبرز الخبراء العالميين المتخصصين في قطاع صناعة الألومينا في منتدى تقني عالمي بدبي، لتكون المرة الأولى التي يعقد فيها المؤتمر خارج أستراليا، بصفتها أكبر دولة منتجة للألومينا.

ويقام مؤتمر ومعرض ورشة منتدى جودة الألومينا كل ثلاث سنوات منذ العام 1988، ويستقطب مئات المهندسين والتقنيين والأكاديميين الروّاد في العالم، بهدف تعزيز تطوير لصناعة الألومينا. وركز الحدث في دبي بشكل خاص على سبل الحد من الانبعاثات الكربونية وممارسات الاستدامة في القطاع.

أطلقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عمليات الإنتاج في مصفاة الطويلة للألومينا في عام 2019 كنشاط صناعي جديد في الإمارات، وقامت بضخ استثمارات بلغ حجمها 3.3 مليارات دولار في تطويرها، وتقوم المصفاة بتحويل خام البوكسيت إلى الألومينا، المادة الخام التي تعتمد عليها مصاهر الألمنيوم، وبلغت زيادة الإنتاج لتصل إلى 2.48 مليون طن من الألومينا في العام 2023، بفضل التحسين المستمر في عمليات لتتجاوز الطاقة الإنتاجية المقررة للمصفاة.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تعتمد الإمارات العالمية للألمنيوم على الابتكار والتحسين المستمر، لضمان نجاحها ومكانتها التنافسية عالمياً، بما في ذلك عمليات تكرير الألومينا، ويعتبر التعاون في القطاع الصناعي من الوسائل الأساسية لتحقيق التقدم في المجالات التقنية. تسهم استضافة الرواد والخبراء التقنيين من تعزيز الخبرات الكوادر الوطنية الإماراتية، التي طورتها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من أجل قيادة صناعة تكرير الألومينا في دولة الإمارات».

وقال الدكتور ستيفن روزنبرغ، مدير أبحاث بقايا البوكسيت في الإمارات العالمية للألمنيوم ورئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى التقني للألومينا: «لقد قدمت ورقة فنية خلال مشاركتي في النسخة الأولى من المنتدى التقني للألومينا عندما كنت عالماً شاباً في العام 1988، ونفتخر باستضافتنا هذا المنتدى بالإمارات لأول مؤتمر خارج أستراليا، لنشارك خبرتنا الفنية من إحدى أحدث مصافي الألومينا في العالم».

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