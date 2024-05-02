افتتاح فندق بالاس دبي كريك هاربر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة إعمار للضيافة عن الافتتاح الرسمي لفندق بالاس دبي كريك هاربر بوسط مدينة دبي.

وبفضل موقعه بجانب شاطئ خور دبي، يتمتع الفندق بإطلالات على الواجهة البحرية ويوفر إطلالة على أفق دبي. واحتفاءً بهذه المناسبة، تم تمديد العروض الخاصة حتى 31 مايو، بما في ذلك خصم 30 %على أفضل الأسعار المتاحة للغرفة، فضلاً عن وجبة إفطار مجانية. ويحتل الفندق موقعاً هادئاً في منطقة الواجهة البحرية بخور دبي. ويتألف من 122 غرفة متنوّعة الخيارات، فضلاً عن الأجنحة الواسعة.

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