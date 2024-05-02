«أبوظبي العقاري» يفتتح مركز التصرفات العقارية بمقره الجديد

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مركز أبوظبي العقاري، الجهة المنظمّة للقطاع العقاري في أبوظبي، نقل مركز التصرفات العقارية وقاعة خدمة العملاء التابعين له إلى مقره الجديد في منطقة المركزية – أبوظبي.

وقال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل: «تتبع أبوظبي استراتيجية واضحة للارتقاء بقطاعها العقاري ليغدو بين أكثر القطاعات مرونة وجاذبية من الناحية التجارية والتطور المستدام على مستوى العالم.

وسيكون 2024 عاماً بالغ الأهمية بالنسبة للإمارة، إذ نتطلع للتعاون مع مختلف الجهات المعنية لرسم ملامح مستقبل القطاع في الإمارة. وتجسد خطوة اليوم نهجنا الفريد في بناء مشهد عقاري يواكب احتياجات المستقبل ويركز على خدمة الجهات المعنية وتلبية احتياجاتها».

وقام كبار المسؤولين لدى المركز ودائرة البلديات والنقل - أبوظبي بجولة في المقر الجديد، وأكدوا أنه سيتم الكشف عن المزيد من المعلومات في الوقت المناسب حول نهج المركز لتحقيق تحول إيجابي في مستقبل العقارات في الإمارة.

وقال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: هذه خطوة بالغة الأهمية بالنسبة للمركز وتندرج ضمن مساعيه المستمرة لخدمة ودعم جميع المعنيين بالقطاع العقاري. كما أن إتاحة مركز التصرفات العقارية وقاعة خدمة العملاء تحت سقف واحد يوفر مستويات أعلى من القيمة والكفاءة.

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