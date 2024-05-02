محمد الحسيني ونائب رئيس البنك الدولي في المنطقة يبحثان تعزيز التعاون

المصدر: دبي - البيان

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عقد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، اجتماعاً مع عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمس، في مقر ديوان وزارة المالية في دبي. وناقش اللقاء أولويات مجموعة البنك الدولي وأبرز المشاريع، التي يعمل عليها البنك في المنطقة، كما تم بحث تعزيز فرص التعاون المشترك.

حضر الاجتماع من جانب وزارة المالية علي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مديرة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بوزارة المالية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. ورحب الحسيني خلال اللقاء بعثمان ديون، والوفد المرافق له، وهنأه بتعيينه نائباً لرئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

وتحرص وزارة المالية على تعزيز العلاقات مع البنك الدولي انطلاقاً من حرصها على إيجاد فرص جديدة للشراكة والتعاون بما يخدم مصالح دولة الإمارات والمنطقة، ويسهم في تعزيز المشاركة الفاعلة والمؤثرة في صنع مستقبل أفضل للمنطقة يعمّه الرخاء والاستقرار. وهذه هي الزيارة الأولى لعثمان ديون للدولة بعد توليه منصبه الجديد، حيث يقوم بجولة تشمل عدداً من دول المنطقة.

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