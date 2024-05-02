113 مليون درهم إجمالي أرباح «غذاء القابضة» في الربع الأول

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة غذاء القابضة، المتخصصة في تصنيع الأغذية والمشروبات ومقرها في أبوظبي، والتابعة للشركة العالمية القابضة، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2024، والتي أظهرت تسجيل أرباح إجمالية بقيمة 113 مليون درهم، بنمو 87% على أساس سنوي.

كما حققت الشركة ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي إيرادات المجموعة بعد تسجيلها 1.3 مليار درهم، ونمواً ملفتاً وصل إلى 41% على أساس سنوي. وحقق الأداء المالي للشركة انتعاشاً ملحوظاً مع ارتفاع إجمالي أصولها 20%، محققاً 8.5 مليارات درهم. وقال فلال أمين، الرئيس التنفيذي للمجموعة غذاء القابضة: «سعداء بهذه النتائج الفصلية التي يعود الفضل فيها إلى التنفيذ المتقن لخطط المجموعة في مجالات الاستحواذ الإستراتيجي وتحقيق اختراقات سوقية مهمة والتوسع العضوي وتنويع الخدمات والمنتجات».

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