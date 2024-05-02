سهما «إعمار» يستحوذان على 38.2 % من سيولة سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.468 تريليونات درهم في ختام تعاملات أمس، أولى جلسات شهر مايو، موزعة بواقع 2.76 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و706.7 مليارات درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، سيولة بنحو 1.3 مليار درهم موزعة بواقع 996.5 مليون درهم في سوق أبوظبي، و307.6 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 706.5 ملايين سهم عبر تنفيذ 26.8 ألف صفقة.

سوق دبي

تماسك مؤشر سوق دبي المالي قرب 4150 نقطة، بدعم أسهم قطاعات المالية والاتصالات والمرافق العامة، ليغلق مؤشر السوق عند 4133.31 نقطة، منخفضاً بـ0.54%. واستحوذ سهما «إعمار» على نحو 38.2% من سيولة سوق دبي المالي بقيمة جاوزت 117.4 مليون درهم. وقاد سهم «المشرق» ارتفاعات 14 سهماً بسوق دبي المالي، مرتفعاً 4.5%، وصعدت في سوق دبي أسهم سلامة 4.5%، ووطنية إنترناشيونال 2.9%، وتبريد 1.97%، وإعمار للتطوير 1.43%، وإمباور 1.26%.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9032.06 نقطة، متراجعاً 0.39% بنهاية الجلسة. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في السوق مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 192.4 مليون درهم، تلاه «إشراق للاستثمار» جاذباً 117.3 مليون درهم، ثم «إي آند» بسيولة 77 مليون درهم. وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم الظفرة للتأمين 13.3%، والخليج للمشاريع الطبية 10%.

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