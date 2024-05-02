9 % ارتفاع إيرادات دبي لصناعات الطيران إلى 344 مليون دولار في الربع الأول

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «دبي لصناعات الطيران» نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024، حيث سجلت ارتفاعاً بـ9% في إيراداتها لتصل إلى 344 مليون دولار. وبلغت اتفاقيات التأجير والتمديدات والتعديلات الموقعة 42 منها 35 مملوكة و7 مدارة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي للشركة: «أدى الطلب القوي على خدمات تأجير وصيانة الطائرات إلى نمو إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول.

ونلتزم ضمن دفتر الطلبات لدينا حتى 2026 بعقود تأجير طويلة الأجل لعملائنا من شركات الطيران الأعلى تصنيفاً. وارتفع التدفق النقدي التشغيلي 14% وازدادت السيولة المتاحة لدينا إلى 5 مليارات دولار. ورجح أن تتسلم الشركة هذا العام نحو نصف الطائرات الذي تعهدت شركة بوينج قبل ذلك بتسليمه».

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