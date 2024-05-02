«جلف كابيتال» تستهدف زيادة الأصول المدارة إلى 3.1 مليارات دولار في 2025

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد الدكتور كريم الصلح المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»، أن الشركة تستهدف زيادة أصولها المدارة من 2.4 مليار دولار حالياً، إلى نحو 3.15 مليارات دولار في العام القادم 2025.

وقال الصلح، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن «جلف كابيتال» تستثمر حالياً في صندوقها الثالث للملكية الخاصة، الذي يبلغ حجمه 750 مليون دولار، مشيراً إلى أن الصندوق استثمر حتى الآن 90 % من الأموال المجمعة فيه، وبصدد استثمار العشرة في المئة الأخيرة قبل إطلاق صندوقنا الرابع، الذي من المتوقع أن يكون حجمه 750 مليون دولار.

وأضاف أن الشركة لديها 8 صفقات استثمارية خلال العام الجاري، تشمل 4 صفقات استحواذ، و4 صفقات تخارج من شركات تابعة لمحفظتنا الثالثة، تتركز بقطاعات التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، وخدمات الأعمال، والقطاع الاستهلاكي، والاستدامة، باعتبارها قطاعات النمو في المستقبل.

وقال: نسعى للتخارج من ثلاث استثمارات هذا العام، وبصدد دراسة عدة استثمارات للاستحواذ على شركات تعمل في القطاعات التي نركز عليها، وذلك بعد إجراء دراسات، حددنا خلالها القطاعات التي علينا الاستثمار فيها. وقال الصلح إن جميع أعمال الشركة تترسخ في منطقة الخليج العربي، وعلى وجه الخصوص في دولة الإمارات والسعودية.

ولفت الصلح إلى أن المنطقة الاقتصادية بين شرق آسيا وغربها، هي أسرع ممر اقتصادي نمواً في العالم، مشيراً إلى أن «جلف كابيتال» لديها 18 عاماً من الاستثمارات في هذا الممر الاقتصادي، حيث أجرت الشركة 15 صفقة توسع ناجحة في آسيا لعدد من شركاتها.

وحول خطط الشركة لإدراج أي من شركاتها التابعة في أسواق المال، قال الصلح: دائماً ما ندرس إمكانية طرح الشركات التابعة لمحافظنا في أسواق البورصة، كأحد الخيارات المتاحة لنا للتخارج. ولفت إلى أن «جلف كابيتال» تعمل على توسيع الشركات نحو بلدان جديدة ونشاطات إضافية.

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