غرفة الشارقة تنظم بعثة تجارية إلى الهند في 5 الجاري

المصدر: الشارقة - البيان

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تستعد غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات لبدء أعمال بعثتها التجارية إلى جمهورية الهند، في 5 مايو في إطار الجهود المستمرة للغرفة لدعم وتسهيل استكشاف وعرض أحدث الفرص الاستثمارية، وتوسيع التعاون والتنسيق بين مجتمعي الأعمال في الشارقة والهند.

وتضم البعثة التي سيترأسها عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة وزياد محمد خيرالله أمين الصندوق الفخري عضو مجلس الإدارة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال. وتشمل أنشطة البعثة عقد لقاءات في الفترة من الخامس حتى العاشر من شهر مايو الجاري مع مجتمعي الأعمال في كل من مدينتي تشيناي ومومباي، بجانب زيارة عدد من المنشآت والشركات وعقد ملتقيات أعمال تضم مستثمرين ومسؤولين وقيادات من الغرف التجارية والصناعية.

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