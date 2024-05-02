«ستيرلينغ لاستشارات الضيافة» تختار مشغّل برج «أيكونيك» بدبي للإنترنت

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «ستيرلينغ لاستشارات الضيافة» اختيارها شركة فالور هوسبيتاليتي للإشراف على الإدارة المستقبلية لمشروع «برج أيكونيك» العقاري الفاخر، والمشروع العقاري من تطوير شركة ميريد، وتصميم شركة بينينفارينا.

وبعد الانتهاء من تطويره بحلول الربع الثاني من العام 2027 سيحتل البرج، الذي صممته شركة بينينفارينا موقعاً بارزاً في مدينة دبي للإنترنت، وسيقف البرج بارتفاع 286.4 متراً، وسيضم 310 شقة فاخرة، فضلاً عن مجموعة من المرافق رفيعة المستوى، مثل سينما خاصة، ومسبح غير متناهٍ مع إطلالات على أفق دبي، وصالة ألعاب رياضية حديثة، و423 موقف سيارات، وغيرها الكثير، وتتبع شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة لشركة راك للضيافة القابضة، وتدير الشركة الاستشارية حالياً أصولاً لأكثر من 3,500 غرفة فندقية في 3 دول، وتعنى بمسؤولية إدارة محفظة فنادق ومنتجعات، تبلغ قيمتها أكثر من 1.25 مليار دولار.

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