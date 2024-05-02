بنوك دبي تضيف 218 مليار درهم إلى قاعدة أصولها خلال عام

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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كشف المصرف المركزي أن البنوك العاملة بإمارة دبي استطاعت رفع قاعدة أصولها بأكثر من 218 مليار درهم خلال عام لترتفع إجمالي الأصول بنسبة 13.3% من 1.637 تريليون درهم فبراير 2023 إلى 1.855 تريليون درهم بنهاية فبراير 2024.

وأوضح تقرير المؤشرات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي بأن استثمارات البنوك بالإمارة بأن الاستثمارات قد ارتفعت بدورها بنسبة 27.5% من 207 مليارات درهم إلى قرابة 264 مليار درهم.

وأظهر التقرير أن الائتمان الممنوح من بنوك الإمارة برصيد تراكمي بلغ 909 مليارات درهم مقارنة برصيده الإجمالي البالغ 868 ملياراً نهاية فبراير 2023، بينما ارتفع رصيد الودائع المسجلة من تريليون درهم في فبراير 2023 إلى 1.186 تريليون في فبراير 2024.

بنوك أبوظبي

على صعيد آخر، أوضحت البيانات أن بنوك أبوظبي ظلت في صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة، حيث تخطت حاجز تريليوني درهم مقارنة بإجمالي 1.828 تريليون درهم في فبراير العام الماضي، فيما ارتفعت الاستثمارات من 284.6 ملياراً إلى 330 مليار درهم، بينما استقرت الودائع عند 1.129 تريليون درهم نهاية 2023 مقارنة برصيد تراكمي في العام السابق فوق حاجز التريليون درهم له، فيما ارتفع الائتمان من 868 ملياراً درهم إلى 933 مليار درهم.

على جانب آخر، ارتفعت أصول بنوك الدولة الأخرى من 288 مليار درهم إلى 322 مليار درهم، وارتفعت الودائع من 188 مليار درهم إلى 212 مليار درهم، وكذلك الائتمان من 161 مليار درهم إلى 170.6 مليار درهم في الوقت، الذي نمت فيه الاستثمارات من 49 مليار درهم إلى 59 مليار درهم نهاية فبراير الماضي.

احتياطيات البنوك

وتجاوز إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة حاجز النصف تريليون درهم في نهاية فبراير 2024، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي. وارتفع رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 63 مليار درهم، أو ما نسبته 14.4 %، ليصل إلى 501.5 مليار درهم، في نهاية فبراير الماضي، مقارنة بنحو 438.5 مليار درهم فبراير 2023. وذكر مصرف الإمارات المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد على أساس شهري بنسبة 0.95 %، مقابل 496.8 مليار درهم في يناير 2024، بزيادة تعادل نحو 4.7 مليارات درهم.

وأوضح المركزي أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا تشمل القروض (الودائع الثانوية)، لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية. وبحسب «المركزي»، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 433.7 مليار درهم، نهاية فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 14.6 %، مقابل نحو 378.6 مليار درهم في فبراير 2023. ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.5 % من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 67.8 مليار درهم، نهاية فبراير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 13.2 %، مقارنة بنحو 59.9 مليار درهم في فبراير 2023.

وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي، وصل إلى 246.4 مليار درهم نهاية فبراير الماضي، بنمو سنوي نسبته 15.1 %، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي نحو 217 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 13.3 %، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى إلى نحو 38.1 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 15.5 %.

وسجل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 420.9 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 15.2 %، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية حوالي 80.6 مليار درهم، بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.1 %.

رصيد الذهب

وأعلن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع رصيده من الذهب على أساس سنوي بنسبة 12.3% بنهاية فبراير الماضي.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف، أمس، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 17.864 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، مقارنة بنحو 15.910 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل أكثر من 1.95 مليار درهم.

وأوضحت البيانات أن رصيد المصرف المركزي من الذهب انخفض على أساس شهري بنحو طفيف بلغت نسبته 0.32%، مقارنة بنحو 17.92 مليار درهم في يناير السابق.

يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ 4.044 مليارات درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة، التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق.

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