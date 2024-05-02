«إينوك» تكرم 55 موظفاً بجوائز التميز في الصحة والسلامة والبيئة

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت مجموعة «إينوك» باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل عبر تكريم 55 موظفاً في حفلها السنوي لجوائز التميز في الصحة والسلامة والبيئة الذي أقيم في فندق حياة ريجنسي دبي كريك هايتس.

وانسجاماً مع هدفها المتمثل في تعميق الوعي حول كيفية إنشاء بيئة عمل آمنة وصحية، كرمت المجموعة مساهمات موظفيها المتميزة ضمن 15 فئة من الجوائز. كما كشفت المجموعة خلال الحفل عن أدائها في مجال الصحة والسلامة والبيئة خلال 2023.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: نمتلك في «إينوك» بيئة عمل مزدهرة بفضل مساعينا لتعزيز مستويات الصحة والسلامة لدى موظفينا وعملائنا وشركائنا. إذ تعد الصحة والسلامة والبيئة ركيزة أساسية لثقافتنا التنظيمية لأننا نؤمن بأن ممارسة السلوكيات الآمنة والصحية تسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز رفاه الموظفين.

وفي ظل التأثير الذي بدأ يحدثه التغير المناخي على السلامة والصحة المهنية، نشدد التزامنا بتسريع وتيرة العمل المناخي العالمي، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة لحفز اتباع أفضل الممارسات في مجال الصحة والسلامة والبيئة، وهو ما يتماشى مع الرؤية طويلة المدى لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

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