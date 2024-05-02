القرية العالمية تكرّم الأجنحة المتميزة وشركاء الموسم الـ28

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت القرية العالمية، أمس، حفلها السنوي للجوائز لتكريم الجهات الحكومية وشركائها من الشركات والأعمال التجارية ووسائط الإعلام لإسهاماتهم الكبيرة في النجاحات المتواصلة التي حققتها القرية العالمية في موسمها الـ28 (18 أكتوبر 2023 - 5 مايو 2024).

وتنظم القرية العالمية هذه الفعالية السنوية تكريماً للأداء المتميز وتقديراً للإسهامات الكبيرة التي قدمها الشركاء لتقديم أفضل التجارب والخدمات لضيوف القرية العالمية عاماً بعد عام.

وحصد جناح إيران جائزة أفضل جناح لتمثيله المتميز لهذه الثقافة الأصيلة، وحصل جناح أفغانستان على المركز الثاني ضمن هذه الفئة التي حقق فيها جناح مصر أيضاً المركز الثالث.

وبرز جناح إيران بتصميماته المعمارية الفريدة ليحصل كذلك على المركز الأول في جائزة أفضل واجهة جناح، بينما حلّ جناح تركيا في المركز الثاني، مع حصول جناح الهند وجناح سوريا مشاركةً على المركز الثالث، كما فاز جناح أوروبا في المركز الأول في فئة أفضل عرض ثقافي بعدما قدم لضيوف القرية العالمية عروضاً ثقافية مبهرةً في الموسم، وتلاه في هذه الفئة جناح سوريا الذي تبوأ المركز الثاني، وجناح باكستان الذي فاز في المركز الثالث، كما حصل جناح إيران على جائزة أفضل حرف يدوية تكريماً لفنانيه الموهوبين الذين أبدعوا في تجسيد تقاليد بلادهم، بينما تبوأ جناح اليابان المركز الثاني، والمركز الثالث كان من نصيب جناح مصر.

وفي غمرة الاحتفالات بالإنجازات التي حققها الشركاء ودورهم الملموس في نجاح القرية العالمية، مثّل حفل توزيع الجوائز مناسبة شكرٍ لجميع الجهات الحكومية لدعمها المتواصل للقرية العالمية، ولدورها الحيوي في تعزيز بيئة فريدة تدعم الابتكار والنمو، كما توجه فريق القرية العالمية في الحفل، ببالغ شكره وتقديره للصحفيين وممثلي وسائط الإعلام المختلفة لإسهاماتهم الفاعلة في إيصال رسالة القرية العالمية وفعالياتها المتنوعة، والتي سلطت الضوء على التجارب الترفيهية الاستثنائية التي أتاحتها الوجهة لضيوفها من أنحاء العالم كافة في موسمها الـ28، والدور الكبير الذي اضطلع به القائمون عليها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز