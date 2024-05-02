«مصدر» و«بابكو إنرجيز» تتعاونان في تطوير مشاريع طاقة رياح بالبحرين

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، توقيع اتفاقية مع «بابكو إنرجيز»، مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين، لاستكشاف سبل التعاون في الاستثمار وتطوير مشاريع طاقة رياح في مملكة البحرين، بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط.

وتعد هذه الاتفاقية لتطوير مشاريع طاقة رياح بحرية، وبالقرب من الشواطئ، بمثابة خطوة استراتيجية، تدخل من خلالها شركة «مصدر» السوق البحرينية، لتكون هذه المشاريع هي الأولى للشركة ضمن مملكة البحرين، والأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وتصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمشاريع إلى 2 غيغاواط، ومن شأنها المساهمة في دعم جهود مملكة البحرين لتسريع عملية إزالة الكربون من القطاعات الحيوية، وفتح المجال أمام تطوير قطاعات جديدة. وتتطلع مملكة البحرين إلى خفض الانبعاثات بمقدار 30 في المئة بحلول عام 2035، والوصول إلى الحياد المناخي في عام 2060، وذلك وفقاً لاستراتيجيتها الوطنية للطاقة.

وقال محمد الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «ستعمل «مصدر»، من موقعها كشركة عالمية رائدة في مجال الطاقة النظيفة، على تسخير خبراتها وإمكاناتها لتطوير مشاريع طاقة الرياح على مستوى العالم، وإننا فخورون بالتعاون مع شركائنا في مملكة البحرين الشقيقة، والمساهمة في دعم مسيرة البحرين لتطوير قطاع طاقة الرياح، وتحقيق أهدافها للحياد المناخي، من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة».

وقال مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة «بابكو إنرجيز»: «تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في مسيرة «بابكو إنرجيز» لتطوير قطاع الطاقة المستدامة. وتأتي هذه الشراكة مع «مصدر»، في إطار التزامنا بتنويع مزيج الطاقة في مملكة البحرين، لتشمل مصادر الطاقة النظيفة، وتعد تكريساً لدورنا الريادي في تطوير مشاريع طاقة متجددة. وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية نقلة مهمة باتجاه تحقيق أهداف استراتيجية البحرين الوطنية للطاقة، والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي، وسوف نعمل معاً من أجل بناء مسار يقود نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة لأجيال الغد».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز