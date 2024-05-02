مليون مستفيد من خدمات ضيافة «دبي التجاري العالمي» في 2023

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلن مركز دبي التجاري العالمي، عن تحقيق إدارة الضيافة في المركز أداءً استثنائياً خلال عام 2023، حيث قدّمت الإدارة خدماتها لأكثر من مليون ضيف حضروا 2846 فعالية. ويعكس هذا الأداء اللافت الزيادة الكبيرة في عدد الضيوف والتي بلغت 48% مع ارتفاع عدد الفعاليات بنسبة 23 % على أساس سنوي، كما يؤكد هذا النمو القوي التزام المركز بتقديم تجارب فريدة ورائدة وتعزيز مكانته المرموقة في قطاع الضيافة.

وقال ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي تعليقاً على هذا الأداء القوي: «حققت إدارة الضيافة في مركز دبي التجاري العالمي العام الماضي إنجازات استثنائية رسخت دورنا المحوري في تعزيز قطاع الضيافة في دبي. وتسلط هذه الإنجازات الضوء على كفاءة فريق الضيافة الذي يشرف على إدارة العمليات وقدرته على تقديم تجارب ضيافة عالمية المستوى للفعاليات التي تقام داخل المركز وخارجه.

ويشتهر فريقنا الحائز على جوائز عالمية بخبراته المتميزة في تقديم خدمات الضيافة لمختلف أنواع الفعاليات بما في ذلك المعارض والمؤتمرات وحفلات الزفاف وحفلات العشاء والحفلات الموسيقية وغيرها. ونحن ملتزمون بإرساء معايير جديدة وتطوير خدماتنا بطرق مبتكرة، مع التركيز على القيم الأساسية والمبادئ الجوهرية للضيافة، بما يعزز المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي كوجهة رائدة للفعاليات والضيافة».

ويمتد مطبخ الضيافة على مساحة 3650 متراً مربعاً، ويعتمد أحدث الحلول الذكية والتقنيات المتطورة، ويقدم مأكولات طازجة وعالية الجودة يتم إعدادها داخل المركز بالكامل وفقاً لأرقى المعايير والممارسات العالمية. وقدمت إدارة الضيافة خدماتها لأكثر من 920.000 ضيف للفعاليات الداخلية في عام 2023 أي بزيادة سنوية قدرها 48%.

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