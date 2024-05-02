علامة ستيب تطلق هويتها الجديدة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت علامة ستيب «Step» عن إطلاق هويتها الإعلامية الجديدة، وذلك بعد النجاح الذي حققه مؤتمر ستيب بدورته الثانية عشرة في الربع الأول من العام الحالي، وإطلاق النموذج الجديد الذي يتيح للشركاء من المنظمين استضافة الحدث في مواقع أخرى من العالم.

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لعلامة ستيب راي درغام: نفخر بنجاح ستيب كواحدة من أكثر الفعاليات التقنية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وضعنا نصب أعيننا منذ تأسيس ستيب في دبي منذ 12عاماً، تحقيق الهدف المتمثل بالتوسع خارج المنطقة.

ومنذ الإعلان عن نموذج الشركاء الجديد، تلقى فريق ستيب اهتماماً عالمياً من خارج منطقة الخليج العربي بما في ذلك باكستان وتركيا وألبانيا والأرجنتين، ومن المتوقع عقد مؤتمر ستيب بدورته القادمة خارج دبي والرياض لأول مرة في إسطنبول. وعقد مؤتمر ستيب على مدى السنوات الـ 12 الماضية حيث استضاف آلاف الشركات الناشئة من 58 دولة، نجحت 28.5% منها في جمع تمويل بلغ أكثر من مليار دولار.

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