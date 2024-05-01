1.3 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في جلسة منتصف الأسبوع

المصدر: وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة ناهزت 1.3 مليار درهم في ختام تعاملات، اليوم، مع تصدر "العالمية القابضة" و"إعمار العقارية" التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 996.5 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و307.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 706.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 26.7 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.46 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.76 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و706.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بنحو 192.3 مليون درهم، تلاه سهم "اشراق للاستثمار" بسيولة 117.2 مليون درهم، ثم سهم "آي أند" جاذباً نحو 76.9 مليون درهم، و"ألفا ظبي" 74.6 مليون درهم.

وتصدر سهم "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 74.7 مليون درهم، تلاه سهم "إعمار للتطوير" بسيولة 42.7 مليون درهم، ثم سهم "جي اف اتش" بسيولة 37.6 مليون درهم، و"الإمارات دبي الوطني" 19.6 مليون درهم.

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