مع إطلاق التأشيرة السياحيّة الخليجيّة الموحّدة.. دبي تصبح الوجهة الأولى للباحثين عن تجربة مميزة في بيوت العطلات

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مع إطلاق التأشيرة السياحيّة الموحّدة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، من المقرر أن تعزز دبي مكانتها كوجهة رئيسية لقضاء العطلات خصوصاً للباحثين عن الإيجارات قصيرة الأمد. تهدف التأشيرة، التي أعلن عنها وزير الاقتصاد الإماراتي معالي السيد عبد الله بن طوق المري، والتي من المقرر إطلاقها في أوائل عام 2024، إلى تبسيط السفر عبر دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز أسواق السياحة ومعه قطاع الإيجارات في دبي.

وقال السيّد سعيد الزبيدي، المدير التنفيذي لشركة "لايك هوم": "سيحوّل نظام التأشيرات الجديد دبي إلى وجهة سهلة الوصول وأكثر جاذبية للسيّاح الدوليين، وسيؤدي ذلك بالضرورة إلى زيادة الطلب بشكل كبير على وحدات السكن المتنوعة لدينا، بالإضافة إلى ارتفاع نشاط التأجير، ممّا يعود بالنفع على المستثمرين والزوّار على حد سواء."

تقدّم شركة لايك هوم الرائدة في قطاع بيوت العطلات مجموعة من العقارات الفاخرة والتي تضمن تجربة راقية ومريحة لجيمع الراغبين بالحصول عليها حيث يضيف السيد الزبيدي: "نحن ملتزمون بتوفير إقامة استثنائية وضمان تجربة سفر راقية لضيوفنا".

في الوقت الذي تستعد فيه دبي لموسم سياحي متميّز، فمن المتوقع أن تحفز التأشيرة الموحدة النمو في قطاع بيوت العطلات، مما يبشّر بمستقبل مزدهر لقطاعي السياحة والعقارات في المدينة.

تحتل شركة "لايك هوم" موقع الصدارة في قطاع بيوت العطلات في دبي، حيث توفر أماكن إقامة فاخرة ومريحة تلبي احتياجات المسافرين العصرية وذلك عبر الخدمة المميزة التي تقدمها لعملائها وعروضها المبتكرة، حيث تضمن لضيوفها قضاء تجارب لا تُنسى.

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