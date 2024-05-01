مليون ضيف حضروا 2846 فعالية بمركز دبي التجاري العالمي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، عن تحقيق إدارة الضيافة في المركز أداءً استثنائياً خلال عام 2023، حيث قدّمت الإدارة خدماتها لأكثر من مليون ضيف حضروا 2846 فعالية. ويعكس هذا الأداء اللافت الزيادة الكبيرة في عدد الضيوف والتي بلغت 48% مع ارتفاع عدد الفعاليات بنسبة 23% على أساس سنوي، كما يؤكد هذا النمو القوي التزام المركز بتقديم تجارب فريدة ورائدة وتعزيز مكانته المرموقة في قطاع الضيافة.

وقال ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي تعليقاً على هذا الأداء القوي: «حققت إدارة الضيافة في مركز دبي التجاري العالمي العام الماضي إنجازات استثنائية رسخت دورنا المحوري في تعزيز قطاع الضيافة في دبي. وتسلط هذه الإنجازات الضوء على كفاءة فريق»الضيافة«الذي يشرف على إدارة العمليات وقدرته على تقديم تجارب ضيافة عالمية المستوى للفعاليات التي تقام داخل المركز وخارجه. ويشتهر فريقنا الحائز على جوائز عالمية بخبراته المتميزة في تقديم خدمات الضيافة لمختلف أنواع الفعاليات بما في ذلك المعارض والمؤتمرات وحفلات الزفاف وحفلات العشاء والحفلات الموسيقية وغيرها. ونحن ملتزمون بإرساء معايير جديدة وتطوير خدماتنا بطرق مبتكرة، مع التركيز على القيم الأساسية والمبادئ الجوهرية للضيافة، بما يعزز المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي كوجهة رائدة للفعاليات والضيافة».

ويمتد مطبخ الضيافة على مساحة 3650 متراً مربعاً، ويعتمد أحدث الحلول الذكية والتقنيات المتطورة، ويقدم مأكولات طازجة وعالية الجودة يتم إعدادها داخل المركز بالكامل وفقاً لأرقى المعايير والممارسات العالمية.

وقدمت إدارة الضيافة خدماتها لأكثر من 920.000 ضيف للفعاليات الداخلية في عام 2023 أي بزيادة سنوية قدرها 48%، وذلك خلال الفعاليات التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي والتي شملت معارض ضخمة، وملتقيات لجمعيات دولية، ومؤتمرات، وحفلات زفاف رفيعة المستوى، وفعاليات مؤسسية وأخرى خاصة.

كما قدمت الضيافة خدماتها لأكثر من 106.000 ضيف في الفعاليات الخارجية (الفعاليات التي تقام خارج الأماكن الخاصة بمركز دبي التجاري العالمي) في عام 2023، بزيادة سنوية قدرها 45%. كما ارتفع عدد الفعاليات الخارجية التي تم تقديم خدمات الضيافة إليها بشكل ملحوظ، حيث وصل إلى 1382 فعالية في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 44%.

ومن أبرز الفعاليات التي قدمت الضيافة خدماتها إليها في عام 2023، سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، ومعرض دبي العالمي للقوارب، ومعرض دبي للطيران، وقمة المناخ (COP28)، وجيتكس جلوبال، وجلفود، ومعرض ومؤتمر الصحة العربي، وسوق السفر العربي، والعديد من الفعاليات الهامة الأخرى.

وقدّم فريق الضيافة، المتخصص في تنظيم حفلات الزفاف الكبيرة والمخصصة، خدماته لضيوف الحفلات الذين بلغ عددهم 72.520 ضيفاً بزيادة سنوية قدرها 143% في عام 2023، مقارنةً بـ 29.880 ضيفاً في عام 2022.

وبمقدور إدارة الضيافة في مركز دبي التجاري العالمي تقديم خدماتها لنحو 40.000 ضيف يومياً، وقد شهدت نمواً هائلاً وتطوراً كبيراً في أعمالها خلال عام 2023، حيث لعب الفريق دوراً مهماً في تعزيز قطاع الضيافة في دبي خلال عام 2023 عبر تحقيق رقم قياسي جديد وفوز استثنائي في مسابقة «صالون كولينير الإمارات 2023» لفنون الطهي، والتي حصدت فيها 17 ميدالية، منها 8 ميداليات ذهبية، فضلاً عن فوز مركز دبي التجاري العالمي بجائزة «أفضل مؤسسة في دولة الإمارات» مما عزز من مكانته وسمعته العالمية المرموقة في قطاع الضيافة. كما حصلت طاهية المعجنات دويانتي سينتانينجروم من فريق الضيافة، على جائزة «أفضل شيف معجنات في دولة الإمارات» وفئة «أفضل طبق حلويات من أربع أصناف». وقد أهلتها هذه الجوائز للمشاركة ضمن فريق الطهي الإماراتي في أولمبياد إيكا لفنون الطهي 2024، حيث حصدت الميدالية الذهبية عن فئة فن المعجنات وميداليتين فضيتين عن فئتي «أفضل طاهي معجنات» و«فن المعجنات». بالإضافة إلى ذلك، حصل فريق الضيافة على جائزة «أفضل فريق تقديم طعام خارجي لعام 2023» ضمن جوائز (Hozpitality) للتميز في المأكولات والمشروبات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز