وزير الاقتصاد :4.7% نمو متوقع للناتج غير النفطي في عامي 2024 و2025

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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قال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق بأن الاقتصاد غير النفطي يمثل المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الوطني متوقعا أن ينمو الناتج الغير نفطي بنسبة 4.7% على مدار عامي 2024 و2025 .

وأكد بن طوق على هامش فعاليات قمة ايكونومي ميدل ايست 2024 التي عقدت في أبوظبي اليوم الأربعاء أن الامارات إستطاعت مانجاحها في التنويع الاقتصادي في تحقيق معدل مستمر لنمو اقتصادها رغم التباطؤ الذي يمر به الاقتصاد العالمي .

وأوضح بأن الاستثمارات الاستراتيجية للدولة في القطاع غير النفطي والابتكار والتنمية والتكنولوجيا والاستدامة و القطاعات الاقتصادية الجديدة والصناعات الناشئة لم تكن بمثابة صمام الأمان من التلقبات السعرية للنفط فحسب بل جعت الإمارات في الريادة الإقليمية بمختلف قطاعات التنمية .

وأضاف أن هذا النجاح من شأنه أن يعزز إستمرارية نمو الناتج المحلي للدولة وفق التوقعات المحلية بنسبة 4.2% مقارنة بحوالي 3.7% خلال العام الماضي مع توقعات أن يرتفع إلى 5.2% في العام المقبل .

وألقى بن طوق الضوء على المكانة المتقدمة التي صلت اليها الإمارات على صعيد مستقبل تحول الطاقة وتعزيز الإعتماد على الطاقة المتجددة والتوسع في إنتاج الطاقة الخضراء بما يتواكب مع متطلبات المستقل نحو النمو ورؤية العالم على صعيد الحياد الكربوني وتابع أن الدولة تتبع نهجا فعالا للمبادارت الرامية إلى التخفيف من تغير المناخ والانتقال نحو مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص على هذا الصعيد مع تطويع إمكانيات الدولة للوصول الى الحياد التام وتعزيز تحول إلى منطقة خالية من الكربون وذلك استنادا لعدد من المقومات منها المشاريع الضخمة والبيئة والبنية التحتية عالية الجودة إلى جانب الملاءة المالية .



فيما تطرق وزير الاقتصاد الى نجاحات الدولة في تعزيز مكانتها السياحية بالتوازي مع رؤيتها نحو الابتكار والاستدامة حيث تلتزم بتعزيز السياحة والضيافة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي مع الطراز العالمي مستندة أيضا لجودة البنية التحتية والمقومات السياحية ومعايير الضيافة العالمية وتنوع مناطق الجذب السياحي مضيفا بأن القطاع قد تعافي بشكل كامل لتتجاوز ارقامه ما حققه في فترة ما قبل الجائحة حيث يمثل القطاع ما يقرب من 11.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي فيما اختص بحوالي 12.3% من إجمالي القوى العاملة في عام 2023.



وأضاف أن سياحة الترفيه إستقطبت 83% من إجمالي إنفاق السائحين في بينما اختصت سياحة الأعمال بحوالي 17% فيما يعمل بالدولة 210 الف غرفة فندقية عبر 1235 فندقاً استقطبت حوالي 28 مليون ضيف بنمو 11% عن عام 2022 محققة إيرادات وصلت إلى 43 مليار درهم بنمو 15% عن إجمالي 97 مليون ليلة فندقية بنمو 7% وبمتوسط اشغال 75% .

وأضاف ان توقعات المجلس العالمي للسفر والسياحة تشير الى تحقيق القطاع بشكل عام عوائد بقيمة 236 مليار درهم لتصل إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي مع توفير أكثر من 23.500 فرصة عمل جديدة .

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