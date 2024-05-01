الإمارات تشارك في المؤتمر الثاني للثروات العالمية في لندن 28 مايو

المصدر: لندن - البيان

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أعلن معهد صناديق الثروة السيادية عن انعقاد مؤتمر الثروات العالمية في العاصمة البريطانية لندن للعام الثاني على التوالي، خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 30 مايو 2024. وانطلاقاً من النجاح الباهر الذي حققه المؤتمر في دورته الأولى، ستشهد الدورة الثانية مشاركة واسعة من نخبة الرياديين في مجال إدارة الثروات الكبرى لتبادل خبراتهم في شتّى المجالات.

وأشاد لاكشمي نارايانان، رئيس معهد صناديق الثروات السيادية بالمشاركة الهامة لدولة الإمارات في هذا المؤتمر، مشيراً إلى الالتزام الراسخ للدولة بدفع عجلة التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار على الصعيد العالمي، وأضاف نارايانان: «نتطلع قدماً إلى التعاون والتنسيق مع الأفراد والمنظمات التي تتبع نهجاً مماثلاً ضمن فعاليات مؤتمر الثروة العالمية بغية استكشاف سبل جديدة لتعزيز التعاون والاستثمار».

وسيتركّز المؤتمر ضمن فعالياته لهذا العام على مواضيع الاستدامة والتخصيص والابتكار، ما يعكس الالتزام الراسخ لدى المشاركين بمواجهة التحديات العالمية الكبيرة ودعم مساعي التقدّم والابتكارات المتطورة في مختلف القطاعات.

مؤتمر الثروة العالمية 2024 هو مؤتمر حصري يقتصر حضوره على المشاركين المدعوّين، مع عدم توفر دعوات أو تصاريح مدفوعة. وقد تلقت الجهة المنظمة للمؤتمر حتى الآن أكثر من 4000 طلب مشاركة، وسيتم الإعلان عن قائمة الضيوف النهائية التي تضم 450 شخصاً خلال الأسابيع المقبلة.

وستتضمن فعاليات المؤتمر مداخلات مجموعةٍ بارزةٍ من كبار المتحدثين، بمن فيهم رسلان عليخانوف، الرئيس التنفيذي لشركة أذربيجان للاستثمار القابضة، وغانثر بيغر، المدير العام لبرنامج الابتكار والتحول الاقتصادي لأهداف التنمية المستدامة لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبيلا لانديمور، مديرة قسم السياسات والاستراتيجية لدى معهد الاستثمار المؤثر، والدكتورة بريدجيت كوستين الحائزة الزمالة العليا في مجال الأبحاث لدى كلية سعيد لإدارة الأعمال في جامعة أكسفورد، وأنتوني يادغاروف، رئيس مجلس الأمناء في الصندوق الخيري لمديري الاستثمار، وجيمس س. روزبوش، المساعد الأسبق لرئيس الولايات المتحدة - البيت الأبيض، وكاشف خالد، المدير الإداري لدى شركة سيم كورب عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومات سكوت، المدير التنفيذي لمركز المملكة المتحدة لدعم الممارسات المراعية للبيئة في مجال التمويل والاستثمار، ومايكل شيرين الحاصل على درجة الزمالة لدى معهد كامبريدج لقيادة الاستدامة، وغيرهم العديد من الشخصيات البارزة.

وسينعقد المؤتمر الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام في ستةٍ من المعالم الشهيرة في لندن، بما فيها مجلس العموم، والقاعة الكبرى في جيلدهول، وسوق لندن للأوراق المالية، والعديد من المحافل ذات المكانة التاريخية البارزة.

وسيشهد المؤتمر العديد من ندوات النقاش المفيدة والمداخلات الخطابية الرئيسية وفعاليات العشاء الحصرية المغلقة وجلسات الحوار وفعاليات الترفيه التقليدية وفرص التعارف. وسيستقطب المؤتمر مجموعة متنوعة من المشاركين، بمن فيهم ممثلون عن صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد ومالكو الأصول والشركات العائلية ومديرو الأصول من جميع أنحاء العالم.

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