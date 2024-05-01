سوق دبي يقفز 2.36 % في 4 أشهر بمكاسب 23 ملياراً

المصدر: دبي - محمد عباس

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شهد سوق دبي المالي أداءً قوياً منذ مطلع عام 2024 ليأتي ضمن أفضل البورصات الخليجية في مستويات النمو، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.

وأظهر رصد «البيان»، صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.36 % منذ بداية عام 2024، ليقفز من مستوى 4059.8 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي وصولاً إلى 4155.77 نقطة في آخر جلسات أبريل، ليربح رأسماله السوقي نحو 23 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 687.5 مليار درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي إلى 710.45 مليارات درهم بآخر جلسات أبريل.

وجاء سوق دبي المالي ضمن مؤشرات الأسواق الخليجية التي شهدت ارتفاعاً في الأداء خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، حيث ارتفع مؤشر بورصة مسقط 4.45 %، وبورصة البحرين 3.45 %، والكويت 2.87 % و«تاسي» السعودي

2.81 % وسوق دبي 2.36 %، في المقابل تراجعت بورصة قطر 10.2 %، وسوق أبوظبي 5.33 %.

وتصدر سهم «بي إتش إم كابيتال» ارتفاعات سوق دبي خلال 4 أشهر بـ73.6 %، وارتفعت أسهم الاستشارات المالية الدولية 62.86 %، والاتحاد العقارية 48.3 %، وتكافل الإمارات

40.15 %، والصناعات الوطنية القابضة 31.9 %، ودبي التجاري 28.2 %، وباركن 24.3 %، وزاد الوطنية للتأمينات العامة

23.4 %، والإثمار القابضة 22.5 %، وجي إف إتش المالية

19.2 %، والرمز 17.86 %، وإعمار للتطوير 16.9 %، وبنك المشرق 15.8 %، وأرامكس 13.1 %، ودو 12.7 %، وسالك 11.25 %، وديار للتطوير 8.7 %.

الاستثمار الأجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار ناهز 1.63 مليار درهم خلال 4 أشهر، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 11.2 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 9.6 مليارات درهم.

وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم الوثبة الوطنية للتأمين 48.6 %، وإي أس جي 36.6 %، والوطنية للسياحة والفنادق 29.2 %، والمستثمر الوطني 27.6 %، والخليج اﻻستثمارية 25.6 %، وبريسايت 25 %، وجلفار 22.4 %، وجي إف إتش المالية 21 %، وزاد الشارقة للتأمين

18.5 %، ومجموعة أغذية 17 %، والإمارات للتأمين

11.9 %، ورابكو للاستثمار 11.3 %، وأبوظبي الإسلامي

10.3 %، ومنازل 8.6 %.

الأداء خلال أبريل

وعلى مستوى الأداء الشهري، اجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة خلال شهر أبريل الماضي بنحو 24.3 مليار درهم، موزعة بواقع 17.2 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و7.15 مليارات درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 8.23 مليارات سهم عبر تنفيذ 455.2 ألف صفقة.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي جاذباً 1.9 مليار درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 668.1 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة» مستقطباً أكثر من 557 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، استحوذ سهم «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي جاذباً 3.4 مليارات درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة بلغت 1.45 مليار درهم، ثم «ملتبيلاي» مستقطباً 1.17 مليار درهم.

وعلى مستوى الأداء اليومي، تماسك مؤشر سوق دبي المالي أمس فوق مستوى 4150 نقطة في ختام تداولات أمس، ليغلق مؤشر السوق عند 4155.77 نقطة، منخفضاً بـ0.12 %.

وقاد سهم «الإسمنت الوطنية» ارتفاعات 20 سهماً بالسوق مرتفعاً 10.9 %، وصعدت في سوق دبي أسهم مصرف السلام السودان 5.6 %، ووطنية إنترناشيونال 5.45 %، وتكافل الإمارات 4.4 %.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.05 % إلى مستوى 9067.42 نقطة بنهاية جلسة أمس.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم رأس الخيمة الوطنية للتأمين 14.8 % بالحد الأقصى، والإمارات للتأمين 11.1 %، وإي أس جي 4.8 %، ودانة غاز 4.1 %.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسة أمس، تنفيذ 24 صفقة كبيرة على أسهم بنك «سواعد القابضة»، حيث تم تنفيذ الصفقات على عدد 42.8 مليون سهم، بقيمة تجاوزت 226.5 مليون درهم بسعر تنفيذ بلغ 5.28 دراهم.

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