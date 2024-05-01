«سبينس» تعلن زيادة الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد بالإمارات ضمن طرحها العام الأولي

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي، المشغل لمتاجر خدمات التجزئة لمنتجات البقالة تحت مظلة الأسماء التجارية «سبينس» و«ويتروز» و«الفير» في دولة الإمارات وسلطنة عُمان.

وفي السعودية بعد أن يتم افتتاح أول متجر للمجموعة المخطط في عام 2024، أنها ستزيد عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في الإمارات ضمن الطرح العام الأولي لأسهمها في سوق دبي المالي. وتأتي هذه الخطوة استجابةً لمستويات الطلب العالية في اكتتاب أسهم الشركة.

وتمت زيادة الطرح العام للمشتركين في الشريحة الأولى (كما هو محدد في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات) من 45,000,000 سهم إلى 63,000,000 سهماً، ما يعادل 7% من إجمالي الأسهم (5% سابقاً من إجمالي الأسهم). ويأتي قرار زيادة حجم طرح الشريحة الأولى في دولة الإمارات على الطلب الكبير من المستثمرين الأفراد من مشتركي الشريحة الأولى، وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

ويبقى إجمالي حجم الطرح دون تغيير عند 900,000,000 سهم، وهو ما يمثل 25 % من إجمالي رأس مال الشركة.

وتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين (كما هو محدد في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات) من 855,000,000 سهم إلى 837,000,000 سهم، أي ما يعادل 93% من إجمالي الأسهم (سابقاً 95% من أسهم الطرح)، وذلك لاستيعاب الارتفاع الكبير في الطلب على الطرح الخاص بالمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات.

تبقى فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي دون تغيير، حيث تنتهي يوم الاثنين 29 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات؛ وفي يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 1.42 و1.53 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية وقت الإدراج ستتراوح بين 5.11 مليارات درهم (حوالي 1.39 مليار دولار) و5.51 مليارات درهم (حوالي 1.50 مليار دولار). وسيتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح يوم الأربعاء 1 مايو 2024.

ومن المتوقع حالياً أن تكتمل عملية الطرح وإدراج الأسهم للتداول يوم الخميس 9 مايو 2024 أو نحو ذلك التاريخ، وذلك وفقاً لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

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